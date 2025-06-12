Александр Петров с женой показали первые фото с крещения сына и семейного отдыха
Александр Петров и его жена Виктория Антонова крестили сына. Пара поделилась трогательными фото со дня крещения Федора, снявшись у церкви в кругу семьи, а также выложив семейные кадры из отпуска.
Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились два года назад после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой поразила общественность.
Слухи о беременности Виктории пошли еще в ноябре 2024 года, когда она появилась на премьере сериала «Дайте шоу» в свободном костюме, вызвав рассуждения о ее фигуре. 18 декабря пара подтвердила ожидание первенца, поделившись фото с округлившимся животом Виктории.
В апреле 2025 года Петров объявил о рождении Федора, выложив первые снимки с новорожденным. На фото с сыном актер всегда просто светится от радости. Новые кадры из поездки не стали исключением — Виктория показала, как молодой отец катает сына в коляске во время прогулки.
Недавно пара также успела слетать в Абу-Даби, где посетила концерт композитора Ханса Циммера.
Последней же новостью стало объявление о крещении малыша Федора. Его провели в Храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в окружении родственников.
В личном блоге Виктории появилось фото, на котором она прижимает двухмесячного сына к груди, а рядом позируют ее близкие. У Виктории много младших сестер — девушка из многодетной семьи.
«Первые дни лета, насыщенные событиями, в окружении родных и любимых», — подписала жена Петрова свой пост с теплыми снимками.*Запрещенная в России экстремистская организация