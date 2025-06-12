Александр Петров с женой показали первые фото с крещения сына и семейного отдыха

12 июня 2025, 05:30

Александр Петров с женой Викторией (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Александр Петров и его жена Виктория Антонова крестили сына. Пара поделилась трогательными фото со дня крещения Федора, снявшись у церкви в кругу семьи, а также выложив семейные кадры из отпуска.





Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились два года назад после нескольких свиданий. До этого артист несколько лет состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, поэтому свадьба звезды с другой девушкой поразила общественность.



Александр Петров с женой Викторией (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Слухи о беременности Виктории пошли еще в ноябре 2024 года, когда она появилась на премьере сериала «Дайте шоу» в свободном костюме, вызвав рассуждения о ее фигуре. 18 декабря пара подтвердила ожидание первенца, поделившись фото с округлившимся животом Виктории.



В апреле 2025 года Петров объявил о рождении Федора, выложив первые снимки с новорожденным. На фото с сыном актер всегда просто светится от радости. Новые кадры из поездки не стали исключением — Виктория показала, как молодой отец катает сына в коляске во время прогулки.



Александр Петров с сыном (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Недавно пара также успела слетать в Абу-Даби, где посетила концерт композитора Ханса Циммера.



Последней же новостью стало объявление о крещении малыша Федора. Его провели в Храме Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в окружении родственников.



Виктория Петрова в окружении семьи (Фото: Instagram* @@viktoriyaantonova_) В личном блоге Виктории появилось фото, на котором она прижимает двухмесячного сына к груди, а рядом позируют ее близкие. У Виктории много младших сестер — девушка из многодетной семьи.





«Первые дни лета, насыщенные событиями, в окружении родных и любимых», — подписала жена Петрова свой пост с теплыми снимками.