Автовоз с тысячами авто продолжает гореть в Тихом океане уже неделю
Автовоз Morning Midas с тысячами авто горит уже неделю в Тихом океане возле Аляски
В Тихом океане уже неделю продолжается пожар на борту грузового судна Morning Midas, перевозившего 3000 автомобилей, включая порядка 800 электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию Береговой охраны США.
На фотографиях, которые сделала с воздуха Береговая охрана США, было видно, что ролкер получил серьезные повреждения в результате пожара. В ведомстве заявили, что находятся в постоянном контакте со спасателями судовладельческой компании Zodiac Maritime.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами судовладельца, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции и минимизировать возможный ущерб», — говорится в официальном заявлении Береговой охраны США.Сообщается, что спасатели в настоящее время разрабатывают планы по полному тушению оставшихся очагов возгорания и последующей буксировке судна.
Пожар на автовозе Morning Midas вспыхнул 5 июня. Все 22 члена экипажа были успешно эвакуированы. Инцидент произошел на восьмой день следования судна из Китая в Мексику, в районе, расположенном примерно в 300 милях (около 483 километрах) к югу от острова Адак (Аляска).