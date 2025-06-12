Автовоз с тысячами авто продолжает гореть в Тихом океане уже неделю

12 июня 2025, 04:33

Автовоз Morning Midas с тысячами авто горит уже неделю в Тихом океане возле Аляски

Фото: iStock/surasak petchang

В Тихом океане уже неделю продолжается пожар на борту грузового судна Morning Midas, перевозившего 3000 автомобилей, включая порядка 800 электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию Береговой охраны США.





На фотографиях, которые сделала с воздуха Береговая охрана США, было видно, что ролкер получил серьезные повреждения в результате пожара. В ведомстве заявили, что находятся в постоянном контакте со спасателями судовладельческой компании Zodiac Maritime.





«Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами судовладельца, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции и минимизировать возможный ущерб», — говорится в официальном заявлении Береговой охраны США.