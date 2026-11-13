На Сахалине два пса погибли, защищая хозяев от медведя
На Сахалине два пса погибли, защищая хозяев от медведя. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё случилось 11 ноября на территории дайвинг-клуба в посёлке Пригородное Корсаковского района.
Супруги кололи дрова, а рядом находились три собаки. В этот момент из леса выскочил медведь со сломанной лапой и рванул прямо на мужчину. Лабрадор Флин и дворняга Бим тут же кинулись на защиту.
Агрессивное животное переключилось на них, но от неожиданности женщина споткнулась и упала. Тогда зверь направился к ней, а питомцы продолжали бросаться на него и давали семье возможность спастись. Благодаря этому мужчина сумел добраться до ружья и выстрелить в медведя.
После этого раненый хищник схватил одного из псов зубами и потащил в лес. Позже люди нашли тушу косолапого в 50 метрах от клуба — с погибшим Бимом в пасти. Флина с рваными ранами доставили в ветклинику Южно-Сахалинска. Врачи больше четырёх часов боролись за его жизнь, но на следующий день лабрадор умер.
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