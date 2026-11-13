13 ноября 2026, 09:28

Фото: Istock/seread

На Сахалине два пса погибли, защищая хозяев от медведя. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всё случилось 11 ноября на территории дайвинг-клуба в посёлке Пригородное Корсаковского района.