Сотрудник Apple разогнался до 160 км/ч и убил двухлетнего ребёнка

13 ноября 2026, 06:56

В США сотруднику Apple предъявили обвинения в убийстве двухлетней девочки

Фото: iStock/Ajax9

38-летнего Эрика Чен Су, работавшего в Apple, обвиняют в гибели двухлетней Райли Ховард. Инцидент произошёл на улице Тантау-авеню в Купертино (США), неподалёку от штаб-квартиры Apple, сообщает телеканал ABC7.