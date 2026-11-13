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Сотрудник Apple разогнался до 160 км/ч и убил двухлетнего ребёнка

В США сотруднику Apple предъявили обвинения в убийстве двухлетней девочки
Фото: iStock/Ajax9

38-летнего Эрика Чен Су, работавшего в Apple, обвиняют в гибели двухлетней Райли Ховард. Инцидент произошёл на улице Тантау-авеню в Купертино (США), неподалёку от штаб-квартиры Apple, сообщает телеканал ABC7.



По данным следствия, водитель Toyota Camry двигался со скоростью порядка 160 км/ч. Су врезался в автомобиль, который стоял на красный сигнал светофора. В машине находились маленькая Райли и её няня. От сильного удара транспортное средство вспыхнуло.

Очевидцы бросились к горящей машине и сумели вытащить женщину и ребёнка. Пострадавших с тяжёлыми травмами срочно госпитализировали, но врачам не удалось спасти жизнь двухлетней девочки. В память о погибшей местные жители устроили на месте аварии стихийный мемориал.

Прокуратура округа Санта‑Клара выдвинула против водителя обвинения в убийстве и нападении с применением опасного орудия. На первое заседание Эрика Чен Су доставили в инвалидной коляске. Он пока не озвучил свою позицию по предъявленным обвинениям. Следующее слушание по делу назначено на 30 ноября.

Александр Огарёв

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