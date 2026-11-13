Неудачная шутка в аэропорту обернулась уголовным делом для 18-летнего россиянина

13 ноября 2026, 09:17

Спортсмен из Челябинска предстал перед судом за шутку про «бомбу» в аэропорту

Фото: Istock/AMilkin

18-летний спортсмен из Челябинска столкнулся с уголовным делом после неудачной шутки в аэропорту. Как сообщает Telegram-канал Baza, его обвиняют в заведомо ложном сообщении о теракте.