Неудачная шутка в аэропорту обернулась уголовным делом для 18-летнего россиянина
18-летний спортсмен из Челябинска столкнулся с уголовным делом после неудачной шутки в аэропорту. Как сообщает Telegram-канал Baza, его обвиняют в заведомо ложном сообщении о теракте.
Член сборной России по скалолазанию Кирилл Ермаков возвращался с соревнований из Перми в Петербург. При проверке багажа сотрудники авиабезопасности нашли у него пауэрбанк и пригласили на досмотр.
Там они спросили, действительно ли он везёт аккумулятор и что ещё лежит в сумке. В ответ спортсмен бросил: «Бомба». Инспектор не восприняла реплику как угрозу, но по инструкции вызвала полицию. Кирилл объяснил, что пошутил, однако подписал объяснительную об осознании преступления — защита утверждает, что парень сделал это под давлением.
Взрывчатку не нашли, но уголовное преследование продолжилось. Разговор с сотрудницей приобщили к материалам дела. Словесная экспертиза не нашла в высказывании угроз. Сейчас историю разбирают в суде.
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