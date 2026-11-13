В Хабаровском крае забили тревогу из-за вышедшего к людям медведя
Администрация Николаевского района предупредила местных жителей об опасности из‑за появления медведя неподалёку от Николаевска‑на‑Амуре в Хабаровском крае. По данным районной администрации, опубликованным во «ВКонтакте», хищника заметили в двух километрах от аэропорта города.
В сообщении подчёркивается, что животное, которое либо не ушло в спячку, либо преждевременно проснулось, может быть особенно опасным и представлять реальную угрозу для людей. В целях безопасности населению рекомендуют воздержаться от походов в лес и выходов к рекам в этом районе.
Власти передали сведения о медведе в управление охотничьего хозяйства Хабаровского края и в полицию. Кроме того, в местах, где фиксировали появление зверя, установили предупреждающие таблички.
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