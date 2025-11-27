Достижения.рф

На Сахалине двое суток искали пропавшего мальчика, пока тот прятался дома

На Сахалине сотни людей двое суток искали пропавшего девятилетнего мальчика, а тот все это время прятался у себя дома. Об этом сообщает портал «АСТВ».



В селе Пензенском 24 ноября пропал мальчик. На его поиски отправились сотрудники полиции, спасатели и множество добровольцев со всего острова. Через два дня ребёнка нашли. Оказалось, что всё это время он прятался в собственном доме под диваном. Школьника обнаружили, когда тот пошевелился во сне, и из-под дивана стали видны ноги.

Мальчик рассказал, что пропустил школу и испугался, что его будут ругать. Он решил скрыться, а когда дом заполнили люди, то испугался выходить. Иногда несовершеннолетний даже выбирался из укрытия, чтобы наблюдать за поисковыми группами через окно и смотреть мультфильмы.

С мальчиком провели беседу, и он осознал, что так делать нельзя. Сейчас ребенок дома — играет и рисует. Родственники выразили глубокую благодарность всем сахалинцам, участвовавшим в поисках школьника.

