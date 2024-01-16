На Сахалине крыша торгового центра рухнула под тяжестью снега

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На Сахалине крыша торгового центра обрушилась, не выдержав тяжести снега, об этом сообщили в районной администрации.
Инцидент произошёл в городе Корсаков Сахалинской области.
В ночь на 16 января на улице Нагорная обрушилась крыша торгового центра «У Дельфина».
Отмечается, что в настоящее время происходит очистка кровли пострадавшего здания от снега. С индивидуальными предпринимателями, которые понесли убытки в результате обрушения крыши, будет решать вопросы собственник здания.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.
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В ночь на 16 января на улице Нагорная обрушилась крыша торгового центра «У Дельфина».
«Со слов представителя собственника, крыша обрушилась ночью – не выдержала снеговой нагрузки», — прокомментировали ситуацию представители администрации.
Отмечается, что в настоящее время происходит очистка кровли пострадавшего здания от снега. С индивидуальными предпринимателями, которые понесли убытки в результате обрушения крыши, будет решать вопросы собственник здания.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева