На Сахалине мужчина с приятелем избил и похитил бывшую возлюбленную

Фото: istockphoto/Sergei-Q
В Томари двое мужчин спланировали похищение женщины, избили её, а потом вывезли в Красногорск.
СУ СК РФ по Сахалинской области сообщает, что на Сахалине возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.
В городе Томари избили и похитили в соседний город 45-летнюю женщину.
Следствие считает, что инициатором похищения является 39-летний мужчина. Он увидел в одном из магазинов свою бывшую и договорился с 42-летнем приятелем похитить её.
Женщину избили, посадили в машину и отвезли в Красногорск. Похитители остановили автомобиль рядом с продуктовым магазином.
Крики о помощи услышали очевидцы. Они и помогли женщине сбежать.
Обвиняемые задержаны.
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В городе Томари избили и похитили в соседний город 45-летнюю женщину.
Женщину избили, посадили в машину и отвезли в Красногорск. Похитители остановили автомобиль рядом с продуктовым магазином.
Крики о помощи услышали очевидцы. Они и помогли женщине сбежать.
Обвиняемые задержаны.
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Мария Фирсова