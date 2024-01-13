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На Сахалине мужчина с приятелем избил и похитил бывшую возлюбленную

13 января 2024, 11:37
Фото: istockphoto/Sergei-Q

Фото: istockphoto/Sergei-Q

В Томари двое мужчин спланировали похищение женщины, избили её, а потом вывезли в Красногорск.
СУ СК РФ по Сахалинской области сообщает, что на Сахалине возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

В городе Томари избили и похитили в соседний город 45-летнюю женщину.


Следствие считает, что инициатором похищения является 39-летний мужчина. Он увидел в одном из магазинов свою бывшую и договорился с 42-летнем приятелем похитить её.

Женщину избили, посадили в машину и отвезли в Красногорск. Похитители остановили автомобиль рядом с продуктовым магазином.

Крики о помощи услышали очевидцы. Они и помогли женщине сбежать.

Обвиняемые задержаны.

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Сотрудники горящего склада утверждают, что их не выпускали без досмотра
13 января 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Phonix_a

Некоторые сотрудники горящего склада Wildberries под Санкт-Петербургом утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не вынесли товары со склада.
Baza пишет, что, по словам некоторых сотрудников, несмотря на панику, сигнализацию и огромную толпу на выходе, охранник не стал останавливать досмотр работников.

Когда пожар захватил ещё несколько этажей, люди стали игнорировать охранника и пробирались к выходу мимо него.

Огонь охватил 70 000 квадратных метров. Возгорание локализовали.

В пожаре пострадали минимум двое: женщина и мужчина. Они самостоятельно добрались до больницы.

Источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить 10-11 миллиардов рублей. По словам страховщика, данная сумма сопоставима с суммой денежных выплат Ozon после пожара в августе 2022 года. По словам источника, также необходимо оценить, были ли жертвы среди людей, «застрахованы ли риски ответственности именно с этой стороны или нет».

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#пожар
#возгорание
#новости
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Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
Предварительной причиной пожара на складе Wildberries стала неисправность проводки
13 января 2024, 11:55

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Неисправность электропроводки стала предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что огонь успел подойти к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на площади примерно в 70 тысяч кв м.

Ранее источник на страховом рынке сообщил РИА Новости, что ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах может составить десять-одиннадцать миллиардов рублей.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидировали 83 спасателя и 20 единиц техники. Склад сгорел почти полностью.

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#склад
#возгорание
#сотрудники
#ущерб
#деньги
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Склад Wildberries в Шушарах могли поджечь из мести за порезанного мигранта
13 января 2024, 11:29

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Такую версию выдвинули некоторые сотрудники распределительного центра, в том числе и руководители.
SHOT пишет, что три дня назад рядом со складом произошла массовая драка мигрантов. В результате которой с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана.

Главным подозреваемым в нападении стал 35-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить до 10 лет колонии.

После инцидента в распределительном центре два дня проходили рейды силовиков. За нарушение миграционного законодательства задержали пять водителей, которые сотрудничали с WB.

Сегодня рано утром, когда в здании трудились 1000 работников, загорелись стеллажи с бытовой химией, которые находились под самым потолком склада. Все сотрудники успели покинуть помещение, никто не пострадал.

В данный момент пожар локализовали на площади примерно в 70 тысяч кв м. Склад сгорел почти полностью.

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Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
#склад
#пожар
#новости
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Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
Сотрудник горящего склада в Шушарах рассказал о давке во время эвакуации
13 января 2024, 11:12

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Сотрудник склада маркетплейса Wildberries в Шушарах рассказал, что возгорание началось в первом блоке помещения. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Он отметил, что во время эвакуации сотрудников началась давка, люди сильно паниковали.

«Началась паника, все стали выбегать, началась дикая давка, люди падали, плакали, кто-то даже прыгал со второго этажа на лестнице. Всего две пожарные машины, но они были бессильны», — приводит слова сотрудника «Газета.Ru».
По его словам, он скорая помощь подъехала к горящему складу, однако он не видел, были ли пострадавшие.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

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Пожар вспыхнул в здании на Кутузовском проспекте недалеко от «Москва-Сити»
13 января 2024, 11:02

Фото: iStock/photovs

Пожар возник в строящемся здании недалеко от «Москва-Сити» на западе столицы на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Отмечается, что пожар происходит по адресу Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными изделиями.

На месте происшествия работают спасательные службы. Огонь распространился на второй этаж здания. Данные о пострадавших не называются.

Ранее сообщалось, что в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

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#данные
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#москва
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В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries
13 января 2024, 08:53

Фото: iStock/Distortion Media

В питерских Шушарах на складе маркет-плейса огонь охватил 1000 квадратных метров.
Shot сообщает, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. Mash пишет, что примерная высота огня в пике — 50 метров. Пожар продолжает распространяться по складу. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в столице возле Москвы-Сити разгорелся крупный пожар на складе с нераспроданными искусственными елками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.

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Байден продолжает пугать американских детей
X: Джо Байден напугал своим поведением девочку в кофейне
13 января 2024, 05:26

Фото: официальный сайт Кремля

Президент США Джо Байден во время своего визита в Пенсильванию напугал девочку-подростка своим поведением в кафе. Очевидцы поделились кадрами инцидента в соцсети Х.
На видео глава Америки подходит к подростку и начинает внимательно ее разглядывать. В этот момент девочка оборачивается и с недоумением на лице отшатывается от Байдена. Судя по реакции президента, он и сам не понял, зачем это сделал.



Общественность и ранее обращала внимание на странное поведение Байдена с детьми. Так, в октябре минувшего года Байден дал странный совет девочке о серьезных отношениях с мужчинами до 30 лет. А в мае 2021 года американский президент сделал неловкий комплимент маленькой девочке, сравнивая ее с 19-летней леди. После этого инцидента граждане Штатов начали критиковать Байдена в соцсетях, используя хештег «стрёмный Джо».

В июле 2023 года Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Такое поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.

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#страх
#дети
#сша
#джозеф байден
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Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме
РИА Новости: Госдеп США подтвердил гибель блогера Гонсало Лиры в тюрьме Украины
13 января 2024, 01:17

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Об этом 13 января пишет РИА Новости.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой <...> Мы готовы оказать все надлежащее консульское содействие. Из уважения к семье [покойного] в это тяжелое время мы не будем давать дальнейшие комментарии», — добавили в американском внешнеполитическом ведомстве (цитата по ТАСС).

О смерти Гонсало Лиры со ссылкой на его отца впервые написал в соцсети X известный американский журналист Такер Карлсон. Он также отметил, что администрация Байдена «явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».
Незадолго до кончины 55-летний Лира жаловался родителям на плохое самочувствие, отмечая, что еще в середине октября у него появились симптомы пневмонии, однако руководство тюрьмы признало это лишь 22 декабря.

Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца Гонсало Лиры. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.

В СБУ сообщали, что в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.

В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест.

После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он в итоге и скончался.

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#госдеп
#сша
#блогер
#смерть
#сбу
#украина
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Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина
12 января 2024, 22:48

Фото: пресс-служба ГК СКР РФ по МО

Следственные органы начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В бытовке на территории городского округа Мытищи были найдены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. По факту случившегося следственный отделом по городу ГСУ СК России по Подмосковью организовал доследственную проверка», – рассказали ТАСС в главке.
Место страшной находки осматривают следователи и криминалисты. Назначены медицинские и судебные экспертизы, которые помогут установить причину смерти погибших.

Ранее в правоохранительных органах информировали, что один из мужчин работал охранником.

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#мытищи
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