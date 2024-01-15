На Сахалине произошла драка со стрельбой у детского сада

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На Сахалине четверо мужчин устроили драку со стрельбой прямо у здания детского сада, об этом сообщает ИА АСТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл днём 15 января на улице 50 лет ВЛКСМ в сахалинском городе Макаров.
Как сообщили очевидцы потасовки, двое из четырёх участников драки были вооружены. Один из мужчин, с пистолетом в руках, избивал своего оппонента, а второй стрелял в воздух.
В результате, двое мужчин получили травмы, однако, какой степени тяжести — не уточняется.
Как отметили в региональном МВД, мужчины поссорились на почве личной неприязни. В настоящий момент полиция разыскивают двоих сбежавших участников конфликта.
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Как сообщили очевидцы потасовки, двое из четырёх участников драки были вооружены. Один из мужчин, с пистолетом в руках, избивал своего оппонента, а второй стрелял в воздух.
Как отметили в региональном МВД, мужчины поссорились на почве личной неприязни. В настоящий момент полиция разыскивают двоих сбежавших участников конфликта.
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Евгения Парфентьева