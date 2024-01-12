Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге

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В Санкт-Петербурге 40-летний сотрудник ритуальных услуг пытался задушить свою руководительницу. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Росгвардии города.
По информации ведомства, утром в пятницу, 12 января между мужчиной и его 37-летней начальницей развязался словесный конфликт. В ходе перепалки работник напал на женщину, схватил ее за шею и начал душить. Женщина практически сразу обратилась в травмпункт, где ей оказали необходимую помощь.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего на месте инцидента и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и грабеж.
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Алина Юрчак