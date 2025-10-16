На Сахалине мужчину на лодке унесло в открытое море, ведутся поиски
На Сахалине спасатели МЧС России разыскивают 40-летнего Александра Зыкова, которого вечером 15 октября унесло на весельной лодке в открытое море. Об этом сообщили в Главном региональном управлении МЧС.
По информации спасателей, мужчина вышел на лодке примерно в 19:00 по местному времени. В какой-то момент судно стало стремительно уносить от берега, и с тех пор местонахождение Зыкова неизвестно.
При себе у пропавшего были рация и налобный фонарик. При этом неизвестно, был ли кто-то ещё с ним на лодке.
Приметы пропавшего: рост около 170 см, среднего телосложения, тёмно-русые волосы с очень короткой стрижкой, особые приметы – шишка на лбу и металлические передние зубы. Одет в светлый камуфляжный костюм, чёрную вязаную шапку, тёмные вязаные носки и зелёные сапоги от рыбацкого костюма.
Поиски Александра продолжаются, в операции задействованы сотрудники МЧС и волонтёры.
Читайте также: