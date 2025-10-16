На Сахалине мужчину на лодке унесло в открытое море, ведутся поиски

16 октября 2025, 13:34

Фото: iStock/Tramper2

На Сахалине спасатели МЧС России разыскивают 40-летнего Александра Зыкова, которого вечером 15 октября унесло на весельной лодке в открытое море. Об этом сообщили в Главном региональном управлении МЧС.