В аэропорту Бангкока нашли российского моряка с потерей памяти и без денег

16 октября 2025, 12:38

Фото: iStock/Igor-Kardasov

В международном аэропорту Суварнабхуми (Бангкок, Таиланд) нашли российского моряка, который оказался там без вещей, денег и билета. Мужчина не помнит, как оказался в таком положении.