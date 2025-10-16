В аэропорту Бангкока нашли российского моряка с потерей памяти и без денег
В международном аэропорту Суварнабхуми (Бангкок, Таиланд) нашли российского моряка, который оказался там без вещей, денег и билета. Мужчина не помнит, как оказался в таком положении.
Как сообщает Telegram-канал Shot, житель Владивостока по имени Валерий возвращался домой из Саудовской Аравии вместе с группой из девяти человек. Их рейс предусматривал пересадку в Бангкоке. По словам моряка, по прилёте он чувствовал себя нормально, однако затем потерял память и очнулся в туалете аэропорта — без документов, денег и знакомых рядом.
Сейчас Валерию помогает туристическая полиция Таиланда и местные волонтёры. Известно, что он работает в компании «Лена-Транс», занимающейся внутренними водными перевозками. У моряка дома остались жена и дочь.
