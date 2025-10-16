Достижения.рф

Угрожал расправой и провоцировал драку: дебошира задержали в московском МФЦ

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Росгвардейцы задержали дебошира в отделении МФЦ на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.



Во время патрулирования территории в районе Нахимовского проспекта правоохранители получили сигнал «тревога» из охраняемого госучреждения.

Оперативно прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что 42-летний посетитель МФЦ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выразил недовольство работой сотрудника, нецензурно выражался, угрожал другим посетителям расправой и провоцировал драку.

Правоохранители задержали неадеквата и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Анастасия Чинкова

