На Сахалине обнаружили тело мальчика, унесенного волной с пирса
Участники поисков нашли тело мальчика, унесенного волной с пирса на юге Сахалина. Об этом информирует областной главк МЧС РФ.
Во вторник, по данным регионального управления МЧС России, мальчик перелез через ограждение на Приморском бульваре в Холмске. В результате его унесло волной с пирса.
Тело ребенка, которое находилось в воде в 20 метрах от берега, не удалось извлечь в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий. Поисковые работы продолжались ежедневно.
Согласно информации ведомства, благодаря скоординированным усилиям участников поисковой операции, в 14:50 по местному времени (06:50 по московскому времени) тело мальчика обнаружил волонтер в акватории порта. После этого его доставили на берег.
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