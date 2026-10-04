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На Сахалине обнаружили тело мальчика, унесенного волной с пирса

МЧС: Тело мальчика, унесенного волной с пирса на Сахалине, нашли
Фото: iStock/Motortion

Участники поисков нашли тело мальчика, унесенного волной с пирса на юге Сахалина. Об этом информирует областной главк МЧС РФ.



Во вторник, по данным регионального управления МЧС России, мальчик перелез через ограждение на Приморском бульваре в Холмске. В результате его унесло волной с пирса.

Тело ребенка, которое находилось в воде в 20 метрах от берега, не удалось извлечь в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий. Поисковые работы продолжались ежедневно.

Согласно информации ведомства, благодаря скоординированным усилиям участников поисковой операции, в 14:50 по местному времени (06:50 по московскому времени) тело мальчика обнаружил волонтер в акватории порта. После этого его доставили на берег.

Екатерина Коршунова

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