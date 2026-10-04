На Сахалине обнаружили тело мальчика, унесенного волной с пирса

04 октября 2026, 09:07

МЧС: Тело мальчика, унесенного волной с пирса на Сахалине, нашли

Фото: iStock/Motortion

Участники поисков нашли тело мальчика, унесенного волной с пирса на юге Сахалина. Об этом информирует областной главк МЧС РФ.