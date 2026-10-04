Женщина семь лет страдала от боли из-за оставленной врачами иглы в животе

04 октября 2026, 08:26

Медсестра из Нью-Йорка прожила 7 лет с забытой в животе иглой

Фото: iStock/wutwhanfoto

Медсестра из Нью-Йорка семь лет испытывала боли, прежде чем врачи нашли в ее брюшной полости инородный предмет. Об этом пишет New York Post.