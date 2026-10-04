Женщина семь лет страдала от боли из-за оставленной врачами иглы в животе
Медсестра из Нью-Йорка семь лет испытывала боли, прежде чем врачи нашли в ее брюшной полости инородный предмет. Об этом пишет New York Post.
Сотрудница больницы Яна Петриганова ДеГрегорис ранее проходила там лечение. В июне 2018 года она перенесла кесарево сечение, а в ноябре 2021 года — абдоминопластику и операцию по удалению пупочной грыжи. По словам пациентки, в ходе одной из этих процедур врачи забыли извлечь иглу из её тела.
Обнаружение инородного предмета длиной около 4 сантиметров произошло только в октябре 2025 года в ходе компьютерной томографии. После этого пациентке потребовалась дополнительная операция для его удаления.
Яна и ее супруг подали иск в суд Манхэттена, требуя от больницы и врачей компенсации за причиненные физические и моральные страдания. Представители медучреждения пока не предоставили комментариев по этому делу.
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