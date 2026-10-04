Отец с тремя дочерями бесследно исчез на Красноярском водохранилище
Отец с тремя дочерями бесследно исчез на Красноярском водохранилище. Об этом пишет SHOT.
37-летний мужчина с девочками отправились на моторной лодке в залив Бирюса, расположенный на Красноярском водохранилище. Когда они не вернулись в назначенное время, их близкие забеспокоились и обратились за помощью. Сейчас спасатели тщательно исследуют местность в поисках пропавшей семьи.
Красноярское водохранилище возникло в результате строительства Красноярской ГЭС. Это один из самых крупных искусственных водоёмов в мире, а в России занимает второе место по объёму. Площадь его поверхности составляет 2000 квадратных километров.
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