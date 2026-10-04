Жертвами ДТП в Нигерии стал 21 человек
В районе управления Риом (штат Плато) в Нигерии случилась авария с большим количеством жертв. По данным Федерального корпуса безопасности дорожного движения, на дороге Хаван‑Кибо погиб 21 человек.
Согласно предварительным сведениям, причиной цепочки столкновений между автобусом, мотоциклом и грузовиком стала неисправность тормозной системы последнего. Потеряв контроль над машиной, водитель врезался в другие транспортные средства. Ситуация усугубилась тем, что после удара автобус загорелся, а часть пассажиров оказалась заблокированной внутри салона.
Ранее ещё одно трагическое ДТП произошло на юге Кении. После отказа тормозов грузовик влетел в микроавтобус со священнослужителями. В результате 17 из них погибли.
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