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На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг, 9 января, в восьми муниципалитетах на юге Сахалинской области. Главное управление МЧС по региону объявило о высокой опасности схода снежных лавин.


В своём телеграм-канале сотрудники ведомства призывают жителей Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов города Южно-Сахалинска без крайней необходимости не покидать пределы населённых пунктов.

В четверг, 9 января, в южной част острова ожидаются сильный снегопад и метель, видимость будет составлять всего 500 метров и менее. Порывы ветра будут достигать от 22 до 27 метров в секунду. На побережье порывы ветра будут до 28 метров в секунду. Ситуация в регионе в связи с метеоусловиями и опасностью схода лавин находится на особом контроле ГУ МСЧ по Сахалинской области.

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#снегопад
#метель
#сотрудники
В Перми возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в пекарне
08 января 2025, 12:02

Фото: istockphoto/eternalcreative

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг. Причиной стало появление данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне.
Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба краевого управления СК РФ. Ранее региональный Роспотребнадзор распространил информацию, что с 30 декабря в Перми зарегистрирован ряд случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие связывали недомогание с употреблением готовой продукции сети пекарен «Хлебница». По предварительным данным, анализы выявили у заболевших возбудитель сальмонеллёза.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время следователи произведут осмотр торговых точек, допросят руководство и сотрудников пекарен, а также потерпевших, точное число которых ещё устанавливается.

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#роспотребнадзор
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#уголовное следователи
#ук
#ск рф
#заболевания
#пермский край
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Сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии
08 января 2025, 11:10

Фото: istockphoto/Wonchalerm Rungswang

30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.
Сам миллиардер и владелец компании OpenAI состоит в официальном браке с мужчиной и всё отрицает, пишет телеграм-канал SHOT. В заявлении Энн указано, что Сэм издевался над ней и манипулировал ею ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда они вместе росли в Миссури. По её словам, предполагаемое насилие началось, когда ей было три года, а последний случай будто бы произошёл, когда брат был уже взрослым, а она — несовершеннолетней.

39-летний бизнесмен уже опубликовал заявление, в котором назвал все обвинения «совершенно безосновательными, ложными и причиняющими огромную боль всей нашей семье».

Сэм Альтман — предприниматель и инвестор из Кремниевой долины. Он стал известен во всём мире благодаря успеху чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который производится его компанией OpenAI. В прошлом году Альтман официально женился на своём бойфренде — программисте Оливере Малхерине.

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#бизнесмен
#компании
#заявление
#чат
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Pulsmedia: Обнаруженная в Кишинёве посылка со взрывчаткой отправлена с Украины
08 января 2025, 10:09

Фото: istockphoto/andsem

В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Взрывное устройство в игрушечном автомобиле было обнаружено в одной из посылок, отправленной с Украины.
Об этом сообщила радиостанция Pulsmedia со ссылкой на собственные источники. После обнаружения подозрительного предмета на место были вызваны взрывотехники, которые обезвредили опасную игрушку. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

По имеющейся информации посылка с Украины была предназначена для доставки адресату в Грузии. Правоохранительные органы Молдавии приступили к расследованию с целью установления отправителя и получателя почтового отправления с взрывным устройством в форме детской игрушки.

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#посылка
#игрушки
#молдавия
#украина
#аэропорт
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Американского военного заподозрили в изнасиловании
В Японии американского военного заподозрили в изнасиловании женщины из Окинавы
08 января 2025, 10:06

Фото: istockphoto/dangutsu

Очередной военнослужащий США, дислоцированный в Японии, подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы префектуры Окинава, где расположено большинство американских военных баз. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ноябре 2024 года морпех, имя которого пока не разглашается, напал на незнакомую девушку и причинил ей телесные повреждения. После инцидента японка обратилась в правоохранительные органы. В среду стало известно, что материалы дела были переданы в прокуратуру.

С февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошло несколько инцидентов сексуального характера с участием американских военных, о которых стало известно только в конце июня 2024 года. Администрация префектуры не была уведомлена о происшествиях, что вызвало критику со стороны губернатора Дэнни Тамаки. Центральные власти объяснили это необходимостью защиты персональных данных. В результате инцидентов была пересмотрена процедура информационного обмена между правительством, полицией и префектурой. Администрация теперь будет оперативно информироваться.

Окинава принимает 74% всех американских баз в Японии, несмотря на то, что занимает лишь 0,6% ее территории.

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#сша
#военные
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В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углём
08 января 2025, 09:44

Фото: istockphoto/designbydx

На Тихоокеанской железной дороге в Хабаровском крае сошли 39 полувагонов товарного состава, гружёные углём. Инцидент произошёл в районе 16-го Разъезда 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования.
Пути проложены от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщает телеграм-канал Следственного управления на транспорте СК России. Размер ущерба, а также причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На месте работают сотрудники Следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#происшествия
#сотрудники
#ск рф
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Презиент Мадуро: в Венесуэле задержаны наемники из Украины, готовившие теракты
08 января 2025, 05:57

Фото: iStck/BrianAJackson

В Венесуэле были задержаны наемники из Украины, которые подготавливали теракты на территории страны. Об этом рассказал президент страны Николас Мадуро, передают в РИА Новости.
«Только сегодня мы захватили семь иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов... два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших с Украины с украинской войны, чтобы принести насилие в страну... Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», — рассказал глава государства.

Как отметил Мадуро, группировка состояла из семи человек, двое из которых были гражданами США, трое с Украины, а еще двое колумбийцами. В ближайшее время подозреваемые должны дать признательные показания. Президент оценил задержанных как: «высшего уровня, каких еще никогда не ловили в Венесуэле».

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В США застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга

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#украина
#наемники
#задержание
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В США застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга
08 января 2025, 03:15

Фото: iStock/dominikherz

В американском Чикаго был застрелен многодетный отец из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Российская газета».
«В американском Чикаго убит многодетный отец из Санкт-Петербурга. Его семье, оставшейся без кормильца, необходима материальная и психологическая помощь», — пишут в издании.

Источники уточняют, что убитый являлся гражданином Кыргызстана. В Санкт Петербурге у мужчины остались жена и трое детей. Супруга организовала сбор средств для транспортировки тела мужа и прощания с ним. По информации Kaktus.media, мужчина был убит бандитами, которые после угнали его машину.

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#сша
#мужчина
#психологическая стрельба
#санкт-петербург
#убийство
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В США эвакуируют жителей Лос-Анджелеса из-за лесного пожара
08 января 2025, 03:02

Фото: iStock/Toa55

В США началась эвакуация жителей района Палисейдс в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара. Об этом пишут РИА Новости.
«Лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе Лос-Анджелеса, для района, где проживают около 27 тысяч человек, объявлена обязательная эвакуация» — говорится в сообщении.

Эвакуация проводится в районе Палисейдс, где расположен национальный парк и проживает порядка 27 тысяч человек. Площадь пожара на данный момент составляет свыше трех квадратных километров. Как отметила мэр города Карен Басс, ситуация очень опасная, так как скорость распространения пламени увеличивается из-за сильного ветра.

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#происшествие
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KP.RU: девять российских регионов связывают с продажей детей за границу
07 января 2025, 23:22

Фото: iStock/eranicle

Девять регионов России связывают с бизнесом по продаже детей за границу. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Данная преступная группа действовала в Приморском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму. Ее участники зарабатывали по 2,5 тысячи долларов за каждого проданного ребенка из детского дома. На сегодняшний день неизвестна судьба свыше 1,2 тысячи детей, которых отправили за границу. В числе подозреваемых значится гражданка России и Италии Надежда Фратти.

Фратти известна тем, что она воровала детей ради их продажи в Италию. Она действовала вместе с госслужащей Валентиной Герусовой и ее помощницей Ниной Курносовой. Как правило, Фратти знакомилась с директорами детдомов с помощью Герусовой, после чего получала разрешения на усыновление детей иностранцами.

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