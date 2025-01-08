На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev
Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг, 9 января, в восьми муниципалитетах на юге Сахалинской области. Главное управление МЧС по региону объявило о высокой опасности схода снежных лавин.
В своём телеграм-канале сотрудники ведомства призывают жителей Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов города Южно-Сахалинска без крайней необходимости не покидать пределы населённых пунктов.
В четверг, 9 января, в южной част острова ожидаются сильный снегопад и метель, видимость будет составлять всего 500 метров и менее. Порывы ветра будут достигать от 22 до 27 метров в секунду. На побережье порывы ветра будут до 28 метров в секунду. Ситуация в регионе в связи с метеоусловиями и опасностью схода лавин находится на особом контроле ГУ МСЧ по Сахалинской области.
Читайте также:
ТАСС: Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега
Пассажир парома «Сахалин-8» выпал за борт, пытаясь сделать селфи
Двое взрослых и подросток пропали без вести на лодке у берегов Сахалина
Александр Бойцов