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ТАСС: Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега

18 октября 2024, 06:39
Фото: istock/ES3N

Фото: istock/ES3N

Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин попытался совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для подобных дальних плаваний.


Об этом сообщили в оперативных службах со ссылкой на документы об освидетельствовании судна. Согласно этим данным, лодка «Байкат 470» относится к маломерным судам и подлежит техническому освидетельствованию, которое Пичугин прошел 30 июля. В документе указано, что судно допущено к эксплуатации, однако его район плавания ограничен расстоянием 5 км от берега (2,7 морских миль), при этом высота волн не должна превышать 0,6 метра, а ветер — 12 м/с. Таким образом, Пичугин не имел права выходить в открытое море на столь длительное расстояние.

Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправились в самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин — Шантарские острова. Однако 9 августа связь с ними была потеряна. Спасатели обнаружили их лодку только 14 октября в Охотском море, двое человек погибли, Михаил остался жив. Сейчас ведется расследование по статье 263 УК РФ за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, что грозит до семи лет лишения свободы.

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#сахалин
#рф
Поезд на БКЛ в метро Москвы убрали с линии из-за повреждения дверей
18 октября 2024, 07:11

Фото: iStock/hank5

На Большой кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Один из составов проехал с открытыми дверями. Об этом информирует департамент транспорта столицы.
Сообщается, что машинист высадил пассажиров, после чего состав был немедленно убран с линии. В настоящее время движение восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

«Ранее были увеличены интервалы движения поездов в направлении по часовой стрелке в связи с проверкой состава», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В результате проверки было выявлено повреждение дверных створок в одном из вагонов. Специальная комиссия начнет расследование данного происшествия. При этом уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что реставраторы восстановили уникальный метровагон 1927 года, который раньше эксплуатировался в московском метро. Отмечается, что специалисты завершили проведение работ по восстановлению внутренней отделки единственного в мире сохранившегося метровагона типа В восьмидверной модификации.

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#метро
#вагон
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В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов
18 октября 2024, 05:51

Фото: istock/megaflopp

Врач из Амурской области, который оскорбил пациентов в видеообращении, был уволен, а Министерство здравоохранения региона принесло публичные извинения за его поведение.
Видео, где мужчина в медицинском халате выражает усталость из-за большого потока пациентов и оскорбляет пожилого человека, распространилось в социальных сетях. Позже сам врач записал видео с извинениями, где объяснил своё поведение напряжённой работой и отсутствием перерывов.

«В социальных сетях распространилось видео, оскорбляющее пациентов и порочащее профессию врача. Этот сотрудник уволен. Минздрав Амурской области приносит извинения всем пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника», — говорится в заявлении министерства.
Региональные власти сообщили РИА Новости, что дополнительной информации после увольнения не поступало.

Ранее следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.

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#новости
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Бывший адвокат из Приморья растлевал детей: расследование завершено
В Приморье завершено расследование дела экс-адвоката о растлении 12 несовершеннолетних
18 октября 2024, 03:56

Фото: istock/AndreyPopov

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.
Об этом сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. По данным следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемый через интернет знакомился с несовершеннолетними девушками, после чего совершал преступления против их половой неприкосновенности. Он применял различные методы конспирации, чтобы избежать разоблачения.

«Оперативники в течение двух лет вели розыскные мероприятия, и в августе 2023 года личность подозреваемого была установлена. После задержания по ходатайству следователя он был взят под стражу», — говорится в заявлении.
Всего выявлено 9 эпизодов преступлений, связанных с 12 пострадавшими. На данный момент обвиняемый и его защита завершили ознакомление с материалами дела, и ему предъявлено окончательное обвинение.

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#школьники
#обвинение
#видео
#защита
#мероприятия
#рф
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Видео горящей фуры с фейерверками опубликовали в Амурской области
Фура с фейерверками загорелась возле АЗС в Амурской области и попала на видео
17 октября 2024, 20:02

Фото: istock/TheaDesign

Видео ДТП аварии грузовика с фейерверками опубликовали в Амурской области. Там произошла авария, в результате которой загорелась фура с фейерверками. Все случилось на трассе рядом с автозаправочной станции (АЗС). Ролик с разлетающимся на месте ДТП салютом опубликовали в соцсетях местные паблики вечером 17 октября.
ЧП произошло в селе Возжаевка Белогорского района. В большегруз врезался легковой автомобиль, из-за чего фура упала на бок. В результате находящиеся в грузовой машине салюты сдетонировали.



На кадрах видно ночную дорогу, на которой беспрерывно взрываются фейерверки. Все происходило возле автозаправки. По данным местных СМИ, этом пожарным удалось ликвидировать возгорание до того, как огонь перекинулся на АЗС. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

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#фейерверк
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Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении
Ритуальное агентство хоронило одиноких стариков без гробов и в сидячем положении
17 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Мурманской области ритуальное агентство хоронило одиноких стариков в ямах без гробов и в сидячем положении. Об этом сообщает издание NEWS.ru в своём Telegram-канале.
Отмечается, что так поступали с постояльцами одного из домов престарелых в Кандалакше. Скончавшихся пенсионеров хоронили в чёрных мешках, без гробов и в сидячем положении. После на могилы ставили чужие кресты, на которых видны следы оторванных табличек.

Отмечается, что ритуальное агентство из Кандалакши, как выяснилось, «в целях экономии» перевозило тела в одном гробу, после чего выкапывало могилы глубиной всего полметра.

Узнав о таком отношении к усопшим, общественники из «Народного фронта» обратились в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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#пенсионеры
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Экс-директора банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск
Экс-директора банка «ФК Открытие» Ромаева объявили в международный розыск
17 октября 2024, 19:44

Фото: istock/Prathaan

Правоохранительные органы объявили в международный розыск Дмитрия Ромаева, бывшего главу банка «ФК Открытие». Ему предъявили обвинение в крупной растрате.
«Ромаев разыскивается по делу о растрате по статье 160 УК РФ, часть 4», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Также следствие просит заочно арестовать Ромаева по делу о растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
«Ходатайство о заочном аресте Ромаева направлено в Мещанский суд Москвы. Ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК РФ», — сообщили в органах.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Известно, что Дмитрий Ромаев возглавлял правление банка с 2013 по 2015 год. До 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка он занимался частными инвестициями и промышленными проектами.

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#рф
#розыск
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Собаке отрезали язык на груминге в Сергиевом Посаде
17 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/STOWEN SETO

Собаке отстригли язык во время груминга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник в салоне Dolce Vita в Сергиевом Посаде. Хозяйке вернули питомца с оформленной стрижкой, но отстриженным языком. Директор салона заявила, что это произошло случайно, мол собака дёрнулась во время процедуры. При этом деньги за услугу с хозяйки всё же потребовали.

После произошедшего собачка ещё целые сутки пребывала в состоянии сильнейшего стресса и плохо себя чувствовала. К ветеринару хозяйка пока решила не обращаться, чтобы не напугать питомца ещё сильнее. Но и так понятно, что восстановить язык не удастся.

Когда девушка публично заявила о случившемся, опубликовала посты в соцсетях, директор салона принесла извинения и пожелала скорейшего выздоровления животному. Также хозяйке всё-таки вернули деньги за услугу. Она также заявила, что не будет привлекать салон к ответственности, поскольку это уже никак не поможет её собаке.

С мастером, который случайно отрезал часть языка животного, провели беседу. Такой инцидент первый в практике работника.

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Ростовские школьники записали видео с унижением учительницы
Ростовские школьники унизили позвавшую их на урок учительницу и сняли на видео
17 октября 2024, 17:18

Фото: istock/Motortion

Ученики 8-го класса из Шолоховского района Ростовской области оскорбили учительницу, которая позвала их на урок, и записали это на видео. Запись с унижением педагога появилось в Telegram-канале Don Mash.
На кадрах видно, как прогуливающие уроки восьмиклассники издеваются над учительницей. Они отпускают в адрес женщины шутки с сексуальным подтекстом и не реагируют на ее попытки успокоить детей. Женщина безуспешно пытается оправить школьников за парты и грозится поговорить с родителями.
«Будешь у меня сосать», — отвечают дети женщине-педагогу.

Видео с оскорблениями быстро распространилось в соцсетях. Местные органы образования и полиция уже обратили внимание на этот инцидент. Сейчас они проверяют родителей и педагогов общеобразовательной школы.

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Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
17 октября 2024, 16:13

Фото: соцсети П. Дидди

Все больше имен фигурирует в деле скандального продюсера P.Diddy, обвиняемого в организации оргий, проституции и торговле людьми. Так, американка Эшли Пэрэм заявляет, что рэпер изнасиловал ее в присутствии других мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обвинения в убийстве


Американка Эшли Пэрэм утверждает, что рэпер Шон Комбс, более известный как P.Diddy, изнасиловал ее в отместку за слова о его предполагаемом участии в убийстве рэпера 2Pac (Тупака Шакура). Об этом сообщает The New York Post, ссылаясь на текст судебного иска. По информации издания, это преступление произошло в марте 2018 года. Пэрэм рассказала, что в то время встретила в баре молодого человека, который заявил, что является другом Комбса и хочет её с ним познакомить. Он стремился произвести на неё впечатление.

Однако девушке не понравилось такое предложение, так как она была уверена, что именно Комбс причастен к убийству Тупака Шакура. Это дошло до P.Diddy, и он, узнав о не самых приятных комментариях Эшли, решил ей отомстить.
Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
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Изнасилование группой


Знакомый, с которым Пэрэм встретилась в баре, пригласил ее домой, где их уже ждал Комбс. По словам девушки, последний жестоко изнасиловал ее, применив телевизионный пульт, а затем подобными действиями занимались еще несколько человек. Кроме того, пострадавшую принудили проглотить некую таблетку.

Согласно судебным материалам, Пэрэм требует от Комбса и его сообщников возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов. Пострадавшая настаивает на проведении разбирательства с участием присяжных.

Фото: соцсети П. Дидди/рэпер в окружении участников скандальной «Белой вечеринки»

Что известно о деле P. Diddy


Рэпер был задержан 17 сентября в номере отеля. Ему предъявили обвинения в рэкете, секс-торговле и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс использовал принуждение и угрозы, заставляя женщин и близких ему людей удовлетворять свои сексуальные потребности. Затем он занимался уничтожением улик, чтобы избежать негативного внимания.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в частности, звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для транспортировки мужчин и женщин в секс-индустрию на мероприятия, называемые «Freak Offs».

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