ТАСС: Пичугин не имел права отплывать на своей лодке дальше 5 км от берега

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Надувная лодка «Байкат 470», на которой Михаил Пичугин попытался совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для подобных дальних плаваний.
Об этом сообщили в оперативных службах со ссылкой на документы об освидетельствовании судна. Согласно этим данным, лодка «Байкат 470» относится к маломерным судам и подлежит техническому освидетельствованию, которое Пичугин прошел 30 июля. В документе указано, что судно допущено к эксплуатации, однако его район плавания ограничен расстоянием 5 км от берега (2,7 морских миль), при этом высота волн не должна превышать 0,6 метра, а ветер — 12 м/с. Таким образом, Пичугин не имел права выходить в открытое море на столь длительное расстояние.
Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником отправились в самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин — Шантарские острова. Однако 9 августа связь с ними была потеряна. Спасатели обнаружили их лодку только 14 октября в Охотском море, двое человек погибли, Михаил остался жив. Сейчас ведется расследование по статье 263 УК РФ за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, что грозит до семи лет лишения свободы.
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Елена Перлова