Пассажир парома «Сахалин-8» выпал за борт, пытаясь сделать селфи

Фото: istockphoto/studio-fi
Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8», следовавшего из Холмогорска в порт Ванино, выпал за борт. Это произошло в тот момент, когда мужчина пытался сделать живописное селфи.
Об инциденте сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Как рассказали в ведомстве, во время рейса 24-летний мужчина попытался запечатлеть на телефон себя на фоне красивого морского пейзажа. Однако, стараясь принять эффектную позу, он слишком сильно перегнулся через перила, не удержал равновесие в качку и упал в Татарский пролив с правого борта парома.
К счастью, происшедшее заметил один из членов экипажа. Он тут же подал сигнал тревоги и бросил утопающему спасательный круг. Паром застопорил ход, вся операция по спасению незадачливого нарцисса заняла 30 минут. Пассажира подняли на борт с незабываемыми эмоциями и явными признаками переохлаждения, указано в сообщении.
Читайте также:
На Мытищинском водохранилище спасатели «усмирили» неуправляемую лодку
На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку
В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море
Александр Бойцов