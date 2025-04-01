В РФ захотели ввести уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

Министерство иностранных дел России предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к поправкам в закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».