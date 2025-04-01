В РФ захотели ввести уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

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Министерство юстиции РФ предложило ввести уголовную ответственность за осквернение памятников, воинских захоронений и мемориальных объектов, включая приготовление пищи на Вечном огне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.
Поправки в статью 243.4 Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей или лишения свободы сроком до трех лет.
Законопроект направлен на устранение правовых пробелов и уже согласован с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. Под действие новых норм попадают повреждения стел, обелисков, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 марта неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО.
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Законопроект направлен на устранение правовых пробелов и уже согласован с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. Под действие новых норм попадают повреждения стел, обелисков, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 марта неизвестные осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, который погиб в районе Купянска при обстреле ВСУ, а также могилы еще троих бойцов СВО.
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Мария Моисеева