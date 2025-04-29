Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

В Мексике, на пляже города Канкун в штате Кинтана-Роо, были обнаружены останки 20-летнего туриста, обглоданные акулами до костей. Трагический инцидент произошел 23 апреля, когда на глазах у отдыхающих на берег выбросило тело Алехандро Гонсалеса из США.