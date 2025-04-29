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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Инцидент произошел в курортном городе Фетхие.
В автобусе находились туристы из Петербурга. Об этом сообщает издание «78» со ссылкой на очевидца.
Отмечается, что турецкий водитель с самого начала следования по маршруту выбрал агрессивную манеру вождения. В итоге водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.
По данным SHOT, в салоне автобуса находились 25 граждан РФ. По предварительным данным, пострадали 18 россиян. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.
В начале апреле в ОАЭ произошло падение воздушного шара с российскими туристами. В инциденте никто не погиб. Несколько туристов получили травмы различной степени тяжести. Падение аэростата произошло, скорее всего, из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».
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Отмечается, что турецкий водитель с самого начала следования по маршруту выбрал агрессивную манеру вождения. В итоге водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.
По данным SHOT, в салоне автобуса находились 25 граждан РФ. По предварительным данным, пострадали 18 россиян. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.
В начале апреле в ОАЭ произошло падение воздушного шара с российскими туристами. В инциденте никто не погиб. Несколько туристов получили травмы различной степени тяжести. Падение аэростата произошло, скорее всего, из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль