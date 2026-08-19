В Новой Москве 13-летний мальчик на мопеде столкнулся с автомобилем
В Новой Москве автомобиль столкнулся с мопедом, за рулём которого находился 13-летний подросток. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Дорожный инцидент произошёл в Филимонковском районе. По предварительным сведениям, водитель машины и юный байкер совершили столкновение в одном из местных проездов.
В результате удара мальчик получил множественные ушибы, ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. Очевидцы вызвали скорую помощь, и бригада медиков оперативно прибыла на место.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его в детское отделение городской больницы. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии: они опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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