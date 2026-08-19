В Крыму 69-летний водитель сбил насмерть 12-летнего мальчика на велосипеде
В Крыму 69-летний водитель за рулём «Рено Дастер» сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 19 августа на автомобильной дороге «Бахчисарай — Шелковичное». В тот момент ребёнок выезжал на велосипеде с грунтовки на проезжую часть. От удара мальчик получил тяжёлые травмы, которые оказались смертельными.
Скорая помощь прибыла на место, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Сотрудники полиции уже опросили водителя. Кроме того, правоохранители изучают записи с камер наблюдения, чтобы установить полную картину случившегося.
До этого сообщалось об инциденте в Новой Москве. Там 13-летний мальчик на мопеде столкнулся с автомобилем.
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