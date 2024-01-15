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Во Владивостоке два водителя автобуса устроили драку на остановке

15 января 2024, 08:06
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Два водителя автобуса Во Владивостоке подрались прямо на остановке в центре города, об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.
«По факту драки водителей автобусов в центре Владивостока сегодня, 15 января, управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

При этом, чем завершился конфликт и получили ли участники потасовки какие либо травмы — не сообщается.


Однако, известно, что ранее в социальных сетях города распространилось видео этой самой драки. Очевидцы сообщают, что конфликт между мужчинами произошёл после того, как один водитель подрезал другого.

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Стала известна судьба рыбака, пропавшего 1 января в Иркутской области
В Иркутской области спасли рыбака, пропавшего 1 января
15 января 2024, 07:53

Фото: iStock/Natali_ua

В Иркутской области спасли рыбака, который считался пропавшим с 1 января, об этом сообщает МЧС по региону в своём Telegram-канале.
Мужчину обнаружили в лесу в Тайшетском районе. Пропавший 1 января рыбак был найден только 14 числа. При этом, как сообщили в в МЧС, мужчина находился в удовлетворительном состоянии.

«Пострадавший был найден в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. В 19:50 передан родственникам в поселок Венгерка», — подчеркнули представители МЧС.

Напомним, 12 января стало известно о спасательной операции, которую проводят сотрудники МЧС Бурятии. В регионе пятеро мужчин откололись на льдине и уплыли по озеро Байкал.

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Суд на Сахалине вынес приговор военному, отказавшемуся участвовать в СВО
15 января 2024, 07:37

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд на Сахалине приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы мужчину, который отказался исполнять военный приказ, об этом сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
В ходе судебного заседания было выяснено, что 22 августа 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командования об отбытии на специальную военную операцию на Украине. При этом, отмечается, что своими действиями мужчина нарушил дисциплину в отделении, а также поставил под сомнение принцип единоначалия.

В результате, военного признали виновным по статье о неисполнении приказа, и назначили ему наказании в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#суд
#военные
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В Киеве полиция обвинила семилетнего ребенка в умышленном поджоге ТЦ
15 января 2024, 06:33

Фото: iStock/DmyTo

Поджог, в результате которого возник пожар в одном из торговых центров Киева, устроил семилетний ребёнок. Об этом полиция украинской столицы сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам правоохранителей, поджигателя удалось установить в ходе просмотра записей с камер наблюдения.

«Установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик - посетитель парка развлечений», — говорится в публикации.

Отмечается, что родителей и ребёнка пригласили для дачи показаний в полицию. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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#киев
#украина
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Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынуждено сел в Новосибирске
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший из Горно-Алтайска в Салехард
15 января 2024, 05:36

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

Самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Инцидент произошел около 23:30 местного времени 14 января. Воздушное судно, модель Bombardier CRJ200LR, пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) из-за выявленной технической проблемы.

На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. После инцидента самолет отстранен от эксплуатации до тех пор, пока не будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Новосибирская транспортная прокуратура в настоящее время проводит надзорные мероприятия для защиты прав потребителей авиационных услуг.

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В США заявили об обстреле эсминца Laboon в Красном море со стороны хуситов
CENTCOM: Эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке хуситов
15 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Benny Winslow

В американском центральном командовании заявили, что эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаки со стороны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом пишет РИА Новости.
«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon ВМС США, который вёл операцию на юге Красного моря», — проинформировали в американском ведомстве.

В центральном командовании США утверждают, что ракета была сбита американским истребителем у побережья Йемена вблизи Ходейды.

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В Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры
15 января 2024, 05:12

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Лесной Свердловской области женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Телеграм-канал «В Лесном» со ссылкой на очевидцев трагедии.
Уточняется, что инцидент случился в воскресенье, 14 января, утром. Свидетели рассказали, что женщина после падения какое-то время находилась в сознании.

«Из-за огня женщина выпала из окна», — цитирует канал слова одного из собеседников.

В публикации говорится, что в результате происшествия ещё два человека пострадали от отравления угарным газом. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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#женщина
#инцидент
#происшествия
#пожар
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В Москве двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, обнаружили мёртвым
15 января 2024, 05:05

Фото: iStock/Dzurag

В Москве был найден мёртвым двухлетний ребёнок, оставленный в квартире без присмотра. Об этом городская прокуратура сообщает в своём Телеграм-канале.
По словам матери погибшего, 14 января утром она оставила детей 2017, 2020, 2021 и 2023 годов рождения одних на непродолжительное время. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила двухлетнего сына без признаков жизни.

В ведомстве добавили, что причина смерти ребёнка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

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#женщина
#ук
#родители
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#ребёнок
#смерть
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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды
15 января 2024, 03:10

Фото: iStock/uatp2

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды в понедельник, 15 января, задержаны на вылет и прилёт около 20 рейсов. Об этом пишет РИА Новости.
«В аэропорту «Южно-Сахалинск» мощный циклон, видимость менее 500 метров, снежная метель», — объяснили задержку в пресс-службе аэропорта.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми муниципалитетах южной части Сахалина. Сейчас на юге острова идёт сильный снег, бушует метель, также зафиксирован штормовой ветер.

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В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
СК: В Челябинске ребёнок утонул в бассейне термального курорта
15 января 2024, 02:32

Фото: сайт СК РФ

В Челябинске в бассейне термального курорта утонул шестилетний ребёнок. Об этом СУ СК РФ по Челябинской области сообщает в своём Телеграм-канале.
Инцидент случился в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов 13 января. По информации ИА «Регнум», ребёнок находился в бассейне вместе с матерью, но в какой-то момент остался без присмотра и захлебнулся.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

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#инцидент
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#ребёнок
#ск рф
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