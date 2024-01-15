Во Владивостоке два водителя автобуса устроили драку на остановке

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Два водителя автобуса Во Владивостоке подрались прямо на остановке в центре города, об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.
«По факту драки водителей автобусов в центре Владивостока сегодня, 15 января, управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка», — прокомментировали ситуацию в мэрии.
При этом, чем завершился конфликт и получили ли участники потасовки какие либо травмы — не сообщается.
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Евгения Парфентьева