Владелец кафе ударил клиента ножом в лицо из-за соуса для пельменей

Фото: istock / Diy13
В Индии ищут хозяина кафе, который напал с ножом на клиента из-за соуса для пельменей момо. Об инциденте пишет News9Live.
Все произошло в среду 10 января в Дели. 34-летний индиец Сандип пришел пообедать пельменями в уличное кафе некоего Викаса. Клиент попросил у владельца еще фруктового соуса чанти, который традиционно подают к данным пельменям в Индии. Викас отказал посетителю, в результате чего между ними началась перепалка, которая переросла в драку.
В какой-то момент хозяин кафе схватил нож и дважды ударил Сандипа в лицо. После этого владелец скрылся с места преступления, а свидетели драки вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего привезли в больницу с серьезными ранениями, но сейчас его жизни ничто не угрожает.
Полицейские разыскивают Викаса и нескольких его знакомых, поскольку, по словам очевидцев, они также принимали участие в конфликте.
Читайте также:
СК: В Чечне возбудили дело после жестокого убийства мужчины, снятого на видео
Житель Ивановской области поленом проломил грудину 10-летнему мальчику
Актёра из Орехово-Зуева подозревают в совращении школьника
В какой-то момент хозяин кафе схватил нож и дважды ударил Сандипа в лицо. После этого владелец скрылся с места преступления, а свидетели драки вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего привезли в больницу с серьезными ранениями, но сейчас его жизни ничто не угрожает.
Читайте также:
СК: В Чечне возбудили дело после жестокого убийства мужчины, снятого на видео
Алина Юрчак