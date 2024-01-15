«Вырвали волосы»: В Петербурге молодые люди напали на кондуктора трамвая

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В Санкт-Петербурге трое молодых людей избили кондуктора трамвая из-за нежелания оплачивать проезд, об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пострадавшую.
По словам 59-летней женщины, двое парней и одна девушка сели на 49 трамвай, однако, оплачивать проезд отказались.
Несмотря на случившееся, женщина доработала свой рабочий день, а уже после пошла писать заявление в полицию. По её словам, молодые люди вырвали ей волосы, а в больнице у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области и алопецию теменной области.
В настоящий момент женщина находится на больничном.
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«Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — прокомментировала ситуацию кондуктор.
В настоящий момент женщина находится на больничном.
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Евгения Парфентьева