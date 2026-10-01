На Сахалине проверят стройплощадку на пирсе, откуда школьника смыло волной

01 октября 2026, 03:40

Фото: iStock/LenaSkor

В Сахалинской области проверят строительную площадку на пирсе в портовом городе Холмске, где школьника смыло волной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.





Волна смыла мальчика с пирса 29 сентября. Через некоторое время тело несовершеннолетнего увидели примерно в 20 метрах от берега. Поднять его пока не удалось: сначала помешало сильное волнение моря, затем — плохая видимость под водой. Работы продолжатся 1 октября, зону обследования расширят и задействуют беспилотники.



«Перед несчастным случаем мальчик находился на стройплощадке, вход на которую посторонним лицам должен быть ограничен. (...) Сложившаяся ситуация требует оперативного вмешательства со стороны надзорного ведомства», — указал сахалинский министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.