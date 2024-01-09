На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

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В городе Долинск Сахалинской области пьяный подросток заживо сжёг 46-летнего бездомного мужчину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
В ведомстве добавили, что 16-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью.
Обвиняемый поджег полиэтиленовый пакет и поднёс его под тело потерпевшего, спящего в коридоре. В результате одежда мужчины загорелась и он скончался на месте.
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«В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве», — цитирует агентство сообщение следственного комитета.
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Диана Аванесян