Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции

В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции

E1.RU: В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
09 января 2024, 06:15
Фото: iStock/ShutterOK

Фото: iStock/ShutterOK

​В Екатеринбурге после плановой операции на ключице 21 октября 2023 года скончался 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов. По словам его мамы, спортсмену доставали пластину, установленную из-за перелома, пишет E1.RU.
«С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать ее, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошёл на операцию», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что у Дмитрия ближе к концу операции остановилось сердце и медики 25 минут пытались его реанимировать, после чего ввели пациента в искусственную кому. Женщина подчеркнула, что у её сын никогда не жаловался на проблемы с сердцем.


Мужчина около месяца пробыл в коме, однако 21 октября скончался. У Дмитрия Горбунова остались жена и двое детей.

Причинами смерти называют сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, которое возникло якобы из-за недостаточного уровня кислорода в крови. В сообщении говорится, что кислород в организм не поступал из-за 25-минутной остановки сердца. При этом причины остановки сердца остаются неизвестными даже после вскрытия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте также:

СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна

СК: После ДТП с 50 машинами в Новгородской области заведено уголовное дело
#следственный комитет
#уголовное сердце
#женщина
#врач
#больницы
#мужчина
#операции
#медики
#ск
#сын
#спортсмены
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину, сообщает СК
09 января 2024, 06:33

Фото: iStock/artolympic

В городе Долинск Сахалинской области пьяный подросток заживо сжёг 46-летнего бездомного мужчину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
В ведомстве добавили, что 16-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

«В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве», — цитирует агентство сообщение следственного комитета.

Обвиняемый поджег полиэтиленовый пакет и поднёс его под тело потерпевшего, спящего в коридоре. В результате одежда мужчины загорелась и он скончался на месте.

Читайте также:

В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
#конфликт
#одежда
#мужчины
#подросток
#убийство
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
09 января 2024, 05:24

Фото: сайт СК РФ

После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом Восточное межрегиональное СУТ СК сообщает в своём Телеграм-канале.
«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) УК РФ», — говорится в публикации.

Ранее в РЖД сообщили, что 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома

В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна
#ржд
#уголовное поезда
#ук
#нарушение
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180 — Киодо
09 января 2024, 04:34

Фото: iStock/Eymen Uzunkok

В Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия 168 человек погиб, ещё 323 не выходят на связь.

В районе полуострова Ното префектуры Исикава 1 января 2024 года произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из них оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.

Читайте также:

В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение

В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
#человек
#происшествия
#землетрясение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
РИА Новости: В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
09 января 2024, 04:10

Фото: iStock/welcomia

В техасском городе Форт-Уэрт в результате взрыва в отеле пострадал 21 человек, один их которых находится в критическом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.
«Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно», — цитирует агентство слова собеседника.

В городском департаменте полиции также отметили, что пожарные, прибывшие на место взрыва, заметили запах газа и привлекли газового оператора.

Читайте также:

В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома

В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов

В Аргентине программиста из России убили на пороге дома
#сша
#пожарные
#больницы
#отель
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
09 января 2024, 04:03

Фото: iStock/TheaDesign

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома.
«Около 18:00 (10:00 мск) автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину характер столкновения», — написал спикер Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети Х.

NBC сообщает, что на месте инцидента работают полицейские, медики и пожарные. По информации телеканала, признаки угроз в автомобили обнаружены не были. ​Предварительно, в результате происшествия никто не ​пострадал.

Читайте также:

В Техасе при взрыве в отеле пострадали 11 человек

В Аргентине программиста из России убили на пороге дома

СК: После ДТП с 50 машинами в Новгородской области заведено уголовное дело
#дтп
#сша
#автомобиль
#уголовное соцсети
#пожарные
#водитель
#полицейские
#медики
#происшествия
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве машина сбила 76-летнего поэта Льва Рубинштейна
09 января 2024, 02:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Об этом поэт и журналист Игорь Иртеньев сообщил на своей странице в Facebook.*
В публикации говорится, что в настоящее время Рубинштейн в тяжелом состоянии, он находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Ему проведена операция.

Информацию о госпитализации поэта также подтвердила в Facebook* дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь, став в течение десятилетия одним из основоположников московского концептуализма.

Читайте также:

Стали известны подробности гибели журналиста «Ленты.ру» Рыбина

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

Убийцы на Porsche расстреляли мужчину в Подмосковье



*Запрещенная в России экстремистская организация
#facebook
#поэт
#москва
#дтп
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: После ДТП с 50 машинами в Новгородской области заведено уголовное дело
09 января 2024, 02:38

Фото: сайт СК РФ

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого четыре человека погибли. Об этом региональное управление СК РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
Уточняется, что дело завели по по п. «в», ч. 2 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК РФ. Лицам, признанным виновными по этой статье, грозит до 10 лет лишения свободы.

Предварительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Читайте также:

В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов

В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
#дтп
#дело
#ук
#аварии
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
МВД: Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
09 января 2024, 02:29

Фото: iStock/blinow61

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых в поджоге квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.
«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала она в своём Телеграм-канале.



Ранее Татаренков рассказал РИА Новости, что неизвестные подожгли дверь квартиры, когда внутри никого не было, однако внутри горел свет, который было видно с улицы. Таким образом, поджигатели могли рассчитывать именно на жертвы, предположил журналист. Он также добавил, что подозревает в произошедшем «украинский след».

Читайте также:

В Техасе при взрыве в отеле пострадали 11 человек

В Аргентине программиста из России убили на пороге дома

В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов
#квартиры
#журналист
#новости
#жертвы
#поджог
#мвд
#ирина волк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Техасе при взрыве в отеле пострадали 11 человек
09 января 2024, 02:18

Фото: iStock/MattGush

В одном из отелей техасского города Форт-Уэрт прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали одиннадцать человек, сообщает NBC со ссылкой на городскую пожарную службу.
Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видны обломки здания на месте ЧП.

По словам пожарных, взрыв мог произойти из-за утечки газа.

«Есть 11 пациентов, которые были доставлены в местные больницы», — цитируют журналисты слова представителя пожарной службы.

Читайте также:

В Аргентине программиста из России убили на пороге дома

В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов

В Новгородской области число пострадавших в массовом ДТП возросло до 16
#журналисты
#чп
#взрыв
#больницы
#кадры
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф