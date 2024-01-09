В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции

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В Екатеринбурге после плановой операции на ключице 21 октября 2023 года скончался 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов. По словам его мамы, спортсмену доставали пластину, установленную из-за перелома, пишет E1.RU.
«С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать ее, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошёл на операцию», — цитирует издание слова собеседницы.
Она добавила, что у Дмитрия ближе к концу операции остановилось сердце и медики 25 минут пытались его реанимировать, после чего ввели пациента в искусственную кому. Женщина подчеркнула, что у её сын никогда не жаловался на проблемы с сердцем.
Причинами смерти называют сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, которое возникло якобы из-за недостаточного уровня кислорода в крови. В сообщении говорится, что кислород в организм не поступал из-за 25-минутной остановки сердца. При этом причины остановки сердца остаются неизвестными даже после вскрытия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Диана Аванесян