Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых в поджоге квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге.
«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», — написала она в своём Телеграм-канале.
Ранее Татаренков рассказал РИА Новости, что неизвестные подожгли дверь квартиры, когда внутри никого не было, однако внутри горел свет, который было видно с улицы. Таким образом, поджигатели могли рассчитывать именно на жертвы, предположил журналист. Он также добавил, что подозревает в произошедшем «украинский след».
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