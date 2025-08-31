В Польше бобр устроил хаос в ресторане и отказался уходить
В Польше сотрудники ресторана обнаружили на кухне бобра. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
В городе Далешице в заведение чешской кухни проник зверь и устроил беспорядок на кухне. Сотрудники ресторана пытались выгнать его, но он не соглашался уходить. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как бобр яростно щелкает зубами и пытается вернуться в кухню, пока мужчина выталкивает его шваброй, направляя к выходу.
Очевидцы шутливо предполагают, что бобр может «отомстить» и повредить дерево рядом с рестораном. Вероятно, животное пришло из близлежащего водохранилища.
