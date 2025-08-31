Пожилая пара попала в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти, пенсионер погиб
В результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области погиб один человек, еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП случилось 30 августа на 438-м километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21 «Кола» в Тихвинском районе. 78-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Машина опрокинулась.
Водитель скончался на месте от полученных травм, а его 74-летняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Полиция организовала проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что 76-летний американец тайского происхождения отправился на встречу с интернет-знакомой, но по дороге упал, получил черепно-мозговую травму и умер. Примечательно, что «девушка» пожилого американца была чат-ботом. Родственники погибшего обнаружили переписку только после трагедии.
Читайте также: