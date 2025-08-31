Пожилая пара попала в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти, пенсионер погиб

31 августа 2025, 02:28

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области погиб один человек, еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.