В Новосибирской области в ДТП с лосем погибли два человека
Два человека погибли в ДТП в Чулымском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель 1960 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, ехал из Новосибирска в Омск, когда на дорогу выбежал лось. В результате столкновения с животным машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Водитель машины погиб на месте. Его пассажирка, женщина примерно 60 лет, также не выжила. На месте происшествия задействованы инспекторы дорожно-патрульной службы, ведется работа по выяснению всех обстоятельств.
Читайте также: