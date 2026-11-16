Житель Новосибирска избил двух подростков и пошёл под суд
В Новосибирске Заельцовский районный суд назначил мужчине, избившему двух подростков, два года лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении. Кроме того, осуждённый должен выплатить 340 тысяч рублей в качестве компенсации, проинформировали в областном управлении судебного департамента.
Инцидент случился в мае 2026 года. Конфликт начался из‑за того, что несовершеннолетние качались на подвесных качелях, установленных на общем балконе многоквартирного дома. Мужчина сначала высказал в адрес подростков угрозы, а затем вышел на лестничную площадку и нанёс каждому из них удары по голове и туловищу. Позже он догнал одного из потерпевших и ударил его снова.
В официальном сообщении уточняется, что суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых преступлениях. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично: денежные средства в счёт компенсации морального вреда (в общей сложности 340 тысяч рублей) взысканы в пользу законных представителей подростков.
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