Житель Новосибирска избил двух подростков и пошёл под суд

16 ноября 2026, 06:31

В Новосибирске мужчину осудили на два года тюрьмы за избиение подростков

Фото: iStock/AMilkin

В Новосибирске Заельцовский районный суд назначил мужчине, избившему двух подростков, два года лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении. Кроме того, осуждённый должен выплатить 340 тысяч рублей в качестве компенсации, проинформировали в областном управлении судебного департамента.