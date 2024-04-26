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На Сахалине российскому военному дали срок за самовольный уход из части

26 апреля 2024, 08:46
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил российского военнослужащего к шести годам тюрьмы за самовольное покидание части. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет», — говорится в сообщении суда.

Отбывать своё наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили воинского звания «гвардии младший сержант».



Следствие установило, что мужчина во время мобилизации 9 марта 2023 года ушел из воинской части в Южно-Сахалинске. Позже он улетел в Южно-Курильск на острове Кунашир. В апреле его в местную центральную районную больницу. После прохождения лечения боец самостоятельно вернулся в воинскую часть.

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#рф
Бегал по кладбищу голым: На Сахалине пьяный мужчина проехался по могилам на внедорожнике
На Сахалине водитель внедорожника протаранил могилы и бегал голым по кладбищу
26 апреля 2024, 06:05

Фото: istock / Svetlana Dyachkova

В пригороде Южно-Сахалинск мужчина на внедорожнике влетел на кладбище и протаранил могилы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
Как рассказали очевидцы, водитель Mitsubishi протаранил несколько памятников, после чего начал бегать по кладбищу без одежды. Очевидцы утверждают, что он находился в неадекватном состоянии, будучи пьяным или под наркотиками.

Нарушителя заметили работники ритуального агентства и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас на месте происшествия работает МВД. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что живодеру, убившему собаку на глазах у детей, грозит до трех лет колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#происшествия
#сотрудники
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Коноплю обвинили в убийстве: Задержан известный адвокат за преступление 14-летней давности
В Приморье адвоката обвинили в убийстве сторожа из мести за смерть женщины
26 апреля 2024, 05:05

Фото: istock / Diy13

В Приморье адвокат А. Конопля обвиняется в убийстве знакомого сторожа из-за мести. Об этом информирует региональное СУСК.
По данным следствия, вечером 4 января 2010 года обвиняемый вместе с товарищами приехали на отдых на зимовье в лесу в Анучинском районе. Утром 5 января сторож, который давно знаком с обвиняемым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег зимовье, вследствие чего начался пожар.

Подозреваемый и его четыре приятеля смогли выбраться из огня, одной женщине не удалось спастись.

«Компания переместилась в вагончик рядом с зимовьем, после чего обвиняемый, приискав охотничий гладкоствольный карабин модели «Сайга 20К», решил отомстить поджигателю, вышел из вагончика и произвел три последовательных целенаправленных выстрела в область груди и живота потерпевшего, от которых последний скончался на месте», — сказано в сообщении.
Спустя много лет следователи нашли орудие и раскрыли преступление. Адвокату адвокатской палаты Приморского края А. Конопле предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

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#меры
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«Крабовому королю» Кану вынесли приговор за организацию убийства
Суд приговорил «крабового короля Кана» к 17 годам колонии за убийство по найму
26 апреля 2024, 03:24

Фото: istock / Max_grpo

Приморский краевой суд приговорил «крабового короля» Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства во Владивостоке. Об этом информирует РИА Новости.
Кана осудили за организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд установил, что в 2010 года Кан организовал покушение на предпринимателя, который был причастен, по подозрению самого Кана, к покушению на его жизнь.

Так как фигурант скрывается от следствия за пределами России и находится в международном розыске, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В марте адвокаты «крабового короля» подали в суд прошение о закрытии дела, по причине смерти клиента. Но в Генпрокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор экс-замминистра культуры за махинации с «Пушкинской картой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#новости
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В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде объявлена ракетную опасность
26 апреля 2024, 02:26

Фото: istock / PavelRodimov

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Тлееграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.
Ранее Минздрав Запорожской области сообщил, что число пострадавших в Токмаке выросло до четырех. Под завалами все еще могут быть люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#рф
#белгородская область
#ракетная опасность
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Минздрав назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку
Минздрав Запорожской области: число пострадавших в Токмаке выросло до четырех
26 апреля 2024, 01:56

Фото: istock / Standart

Четыре человека пострадали в Токмаке из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Запорожской области в Телеграм-канале.
«В Токмаке в очередной раз совершена атака ВСУ на жилой дом. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 4 местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в Минздраве.
В ведомстве добавили, всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Токмака, в случае необходимости они будут доставлены в другие медучреждения.

Помимо этого, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают около 40 специалистов, задействованы тяжелая техника и спецоборудование.

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Названы возможные последствия атаки дронов на Минск

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По нескольким адресам, связанным с делом Иванова, продолжаются обыски
26 апреля 2024, 01:47

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

По нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова продолжаются обыски. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Собеседник информагентства не уточнил места их проведения.

Иванов был задержан вечером 23 апреля на рабочем месте. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в формате оказания услуг имущественного характера во время проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Известно, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Ранее была названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#тимур иванов
#взятка
#уголовное дело
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«Просто так»: В Дагестане третьеклассница «заминировала» несколько школ
МВД: в Дагестане третьеклассница сообщила о якобы минировании нескольких школ
26 апреля 2024, 01:26

Фото: istock / Irina Tiumentseva

Десятилетняя девочка в Дагестане сообщила экстренным службам о минировании нескольких школ Махачкалы. Об этом проинформировала руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Телеграм-канале.
«Двадцать пятого апреля на номер экстренных служб Дагестана поступил звонок о том, что в нескольких школах Махачкалы «заложены вз....ные устройства». Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась 10-летняя девочка – жительница Хасавюртовского района (Дагестана), ученица третьего класса», – написала глава пресс-службы МВД региона.
По словам школьницы, она видела похожее по телевизору, а на вопрос, зачем она это сделала, сказала «просто так». На родителей девочки составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что в Поволжье воспитательница детского сада повесила девочку на заборе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хуситы атаковали израильское судно в Аденском заливе
Хуситы атаковали израильское судно в Аденском зали и обстреляли город Эйлат
26 апреля 2024, 01:07

Фото: istock / Benny Winslow

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене атаковали израильское судно в Аденском заливе и обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».
«Наши ракетные соединения запустили несколько баллистических и крылатых ракет по ряду целей израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат)», — заявил Сариа.
Он не стал уточнять последствия удара.

После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Хуситы заявили, что намереваются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других кораблей, которые следуют в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в анклаве.

Ранее президент Турции Эрдоган объявил о полной остановке торговли с Израилем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#йемен
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В Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди
Губернатор Мельниченко: ВСУ вновь обстреляли запорожский Токмак, есть погибшие
26 апреля 2024, 00:48

Фото: istock / Sofiia Potanina

В результате обстрела Вооруженными силами Украины многоквартирного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке в Запорожской области есть жертвы. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — заявил Мельниченко.
Как утверждает региональный глава, сейчас пензенские спасатели разбирают завалы. В настоящее время решается вопрос восстановления разрушенных зданий. Всего повреждено 5 жилых домов и здание детсада.

До этого стало известно, что Украина ударила по Токмаку иностранным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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