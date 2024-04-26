На Сахалине российскому военному дали срок за самовольный уход из части

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Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил российского военнослужащего к шести годам тюрьмы за самовольное покидание части. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет», — говорится в сообщении суда.
Отбывать своё наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили воинского звания «гвардии младший сержант».
Следствие установило, что мужчина во время мобилизации 9 марта 2023 года ушел из воинской части в Южно-Сахалинске. Позже он улетел в Южно-Курильск на острове Кунашир. В апреле его в местную центральную районную больницу. После прохождения лечения боец самостоятельно вернулся в воинскую часть.
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Элина Позднякова