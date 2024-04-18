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Священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ почти 30-летней давности

«Ъ»: Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом
18 апреля 2024, 02:53
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Военнослужащий из зоны СВО и священник в 1990-х возглавляли ОПГ, борясь за доминирование в криминальном мире с помощью убийств и похищений людей, некоторые из которых до сих пор не найдены.
По версии следствия, фигуранты являлись членами преступной группировки, которая была сформирована среди жителей Губкинского района Белгородской области в период с 1980-х по 1990-е годы. Подозреваемые, по предварительным данным, совершали преступления с 1997 по 2017 год, преследуя личные цели.

Как сообщает источник издания «Коммерсантъ», речь идет о нескольких десятках серьезных и особо тяжких преступлений. Как минимум двое возможных жертв участников ОПГ по-прежнему не найдены. Пресс-служба СК отметила, что детали расследования предавать огласке пока рано.



Кроме того, сообщает газета, еще один из предполагаемых лидеров группировки отправился добровольцев в зону СВО и погиб в ходе боевых действий.

Суд учел аргументы адвокатов, но продлил арест до 6 июня, опасаясь, что подозреваемые могут скрыться.

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#ск
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В Воронеже пенсионерка женщина пострадала при падении БПЛА, она в больнице
Гусев: при атаке украинского БПЛА на Воронеж пострадала 67-летняя женщина
18 апреля 2024, 02:20

Фото: istock / sudok1

Из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 67-летняя женщина. Об этом проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
Как сообщил глава региона, пенсионерка находится под наблюдением медиков. Помимо этого, повреждения получили пилорама и два частных домовладения.

«На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем», — отметил Гусев.
Ранее в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга
Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов
18 апреля 2024, 01:53

Фото: сайт СК РФ

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, которые повлекли ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной клиники в Москве. Об этом сообщается на сайте СКР.
Расследование ведется по уголовному делу по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в СМИ появились сведенья о ненадлежащих действиях нейрохирурга. Врач проводил операции на спину трем пациентам, после чего они начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья и даже сообщали о получении инвалидности. Помимо этого, медик не имел права проводить операции в имевшихся условиях.

Стоит отметить, что в сети врача называют лучшим специалистом, но на профильных сайтах на него десятки жалоб.

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В Москве пенсионер продал собственную квартиру, не зная об этом
Baza: в Москве пенсионер затопил соседей и узнал, что его квартира продана
17 апреля 2024, 23:37

Фото: istock / Zigmunds Dizgalvis

Московский пенсионер внезапно узнал о том, что его квартира ему не принадлежит, после того как затопил соседей. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел на улице Крылатские холмы. Мужчина недавно затопил соседей, они захотели уладить вопрос с собственником жилья. Оказалось, что квартиру недавно продали некой женщине, которая передала предыдущему хозяину 10 миллионов рублей под расписку.

Согласно документам, в апреле мужчина оформил доверенность на человека, которому таким образом позволил совершать любые действия с жилплощадью.

«При этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов и жилплощадь была оформлена на поддельный, в нем нашли пять ошибок», – отмечают в публикации.
В разговоре с соседями пенсионер заявил, что не продавал квартиру, не получал никаких денег и не расписывался в каких-либо документах, которые могут быть связаны с этим процессом.

Как утверждает адвокат москвича, прокуратура подала жалобу на решение о выселении. Сейчас тех, кто «купил» квартиру мужчины, ищут.

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#прокуратура
#пенсионер
#квартира
#женщина
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#инцидент
#мужчина
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В Воронеже потушили пожар в ангаре
МЧС: в Воронеже ликвидировали пожар в ангаре, где горели пиломатериалы и станки
17 апреля 2024, 23:15

Фото: istock / DmyTo

В одном из складов с пиломатериалами в Воронеже ликвидировали возгорание. Об этом информирует ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сообщения о пожаре поступили в 21.15. По информации спасателей, произошел пожар около улицы Новосибирской. В ангаре начали гореть пиломатериалы и станки.

«Пожар ликвидирован в 22.02 на площади около 200 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Сведенья о пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#возгорание
#информация
#воронеж
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В Воронеже прозвучал взрыв — СМИ
BRIEF: В Воронеже прогремел взрыв, над городом столб дыма
17 апреля 2024, 22:14

Фото: iStock/RamonCast

В Воронеже прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма, пишет BRIEF.
По данным Telegram-канала, над одним из районов города поднимается густой столб дыма. Об этом сообщили очевидцы. Официальных комментариев о взрыве пока не было.

В начале апреля из-за подложенной взрывчатки взрыв произошёл в воронежской чайхане. В заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла.

Как установили эксперты, в чайхане сдетонировало взрывное устройство. Взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#воронеж
#взрыв
#россия
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Адвокат Кагарлицкого* сообщил об этапировании его подзащитного в колонию
17 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/OlFedv

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов.
Ерохов поделился, что в какую именно колонию этапируют Кагарлицкого* остается неизвестным.

Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы организует проверку высказываний телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов
#суд
#уголовное прокуратура
#фсб
#взрыв
#тюрьма
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В центре российского мегаполиса автомобиль сбил лошадь
В Челябинске на оживленном перекрестке автомобиль сбил лошадь
17 апреля 2024, 20:14

Фото: iStock/conejota

В Челябинске автомобиль столкнулся с лошадью во время движения. Об этом сообщает 74.ru.
Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. По информации источника, лошадь резко выскочила на дорогу. В этот момент поворачивавший водитель не успел затормозить и столкнулся с животным.

В результате лошадь перевернулась в воздухе и упала на дорогу. Как сообщил очевидец, у водителя Toyota не было шанса избежать столкновения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержали главу МЧС по Чечне Алихана Цакаева. Он попытался наехать на авто на сотрудников ДПС.

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#мчс
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#авто
#инцидент
#лошади
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«Загадочно» пропавший немецкий миллиардер найден в Москве с русской возлюбленной
17 апреля 2024, 20:09

Фото: iStock/Nadtochiy

Пропавшего в 2018 году «при загадочных обстоятельствах» немецкого миллиардера Карл-Эривана Хауба нашли в Москве с русской возлюбленной, пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, совладелец Tengelmann Group исчез в Швейцарии и считается погибшим. В последний раз миллиардера видели, когда он поднимался на гору, чтобы покататься на лыжах.

Немецкая телекомпания RTL решила провести собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Хауб живёт в Москве с некой Вероникой Ермиловой. Ей он звонил 13 раз перед своим исчезновением.

По данным телекомпании, в Европе у немецкого миллиардера остались супруга, двое детей, а также копания с 75 тысячами сотрудников.

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Порезавший обивку в новом автобусе подросток попал на видеокамеру

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#россия
#москва
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Порезавший обивку в новом автобусе подросток попал на видеокамеру
17 апреля 2024, 18:54

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто призвали пассажиров соблюдать правила поведения в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Министерство опубликовало видео из салона нового автобуса «Нефаз», курсирующего по межмуниципальному маршруту №58 «деревня Ловцы – Коломна (автовокзал Голутвин)». На установленную в автобусе видеокамеру попал молодой человек, который, считая, что его не видят, порезал спинку сидения.
«Мы не можем публиковать лица наших пассажиров. Но если родители несовершеннолетнего парня узнали своего ребёнка, очень просим разъяснить ему, что такое поведение недопустимо. Сейчас по факту вандальных действий неустановленного лица проводится проверка. Подано заявление в правоохранительные органы», – сказали в Мострансавто.
Там добавили, что быстро обивка не заменяется, поэтому пассажиры долгое время вынуждены ездить в неопрятном салоне. Кроме того, на замену будут потрачены ресурсы, которые могли бы пойти на улучшение работы транспорта.

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#московская область
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