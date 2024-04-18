Священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ почти 30-летней давности

Фото: сайт СК РФ
Военнослужащий из зоны СВО и священник в 1990-х возглавляли ОПГ, борясь за доминирование в криминальном мире с помощью убийств и похищений людей, некоторые из которых до сих пор не найдены.
По версии следствия, фигуранты являлись членами преступной группировки, которая была сформирована среди жителей Губкинского района Белгородской области в период с 1980-х по 1990-е годы. Подозреваемые, по предварительным данным, совершали преступления с 1997 по 2017 год, преследуя личные цели.
Как сообщает источник издания «Коммерсантъ», речь идет о нескольких десятках серьезных и особо тяжких преступлений. Как минимум двое возможных жертв участников ОПГ по-прежнему не найдены. Пресс-служба СК отметила, что детали расследования предавать огласке пока рано.
Кроме того, сообщает газета, еще один из предполагаемых лидеров группировки отправился добровольцев в зону СВО и погиб в ходе боевых действий.
Суд учел аргументы адвокатов, но продлил арест до 6 июня, опасаясь, что подозреваемые могут скрыться.
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Как сообщает источник издания «Коммерсантъ», речь идет о нескольких десятках серьезных и особо тяжких преступлений. Как минимум двое возможных жертв участников ОПГ по-прежнему не найдены. Пресс-служба СК отметила, что детали расследования предавать огласке пока рано.
Кроме того, сообщает газета, еще один из предполагаемых лидеров группировки отправился добровольцев в зону СВО и погиб в ходе боевых действий.
Суд учел аргументы адвокатов, но продлил арест до 6 июня, опасаясь, что подозреваемые могут скрыться.
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Алина Юрчак