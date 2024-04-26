На Сахалине школьники травили двух девочек и сняли видео с символикой нацистов

Фото: istock / Paolo Cordon
Группа школьников на Сахалине подвергла травле двух девочек, снимая происходящее на видео и вставляя цифровой код с нацистскими лозунгами, после чего выложила издевательства в интернет, пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».
Инцидент произошел 24 апреля на детской площадке на Первомайской улице в Холмске. Предположительно, все участники травли учатся в четвертом классе школы № 6. Дети издевались над девочками, заставляли их лаять, пытались отобрать телефон, и обливали их водой из бутылки.
В начале видео, которое сами подростки разместили в соцсетях, было вставлено предложение с цифровым кодом, содержащим нацистский лозунг.
Пресс-служба областной прокуратуры заявила, что уже начала проверку по факту опубликованной записи.
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В начале видео, которое сами подростки разместили в соцсетях, было вставлено предложение с цифровым кодом, содержащим нацистский лозунг.
Пресс-служба областной прокуратуры заявила, что уже начала проверку по факту опубликованной записи.
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Артем Кузьмин