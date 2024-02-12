Участник спецоперации обвинил одноклассников своего сына в травле после урока патриотизма

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В Свердловской области вернувшийся из зоны СВО мужчина заявил, что одноклассники его сына затравили ребенка. Об этом пишет портал E1.ru.
По данным издания, перед обострением конфликта между школьниками военные провел урок о патриотизме. Мужчина рассказал, что один из детей выкинул рюкзак его сына в мусорное ведро. По словам отца, этот мальчик так себя ведем уже не первый год и выражает сомнения по поводу возможного примирения. Он также настаивает на исключении агрессивного ребенка из класса.
«А сейчас пытаются все замять», — заявил он.
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Алина Юрчак