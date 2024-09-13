На Сахалине военного осудили за повторный отказ ехать на СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 4,5 года колонии общего режима за повторный отказ от участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Суд частично присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее военнослужащий уже был осужден по статье 332.2.1 УК РФ («Неисполнение приказа») за аналогичный отказ и получил условный срок. Однако в июне 2024 года во время мобилизации он вновь отказался исполнять приказ об отправке в зону СВО, находясь в штабе воинской части в Южно-Сахалинске.
Военный был взят под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее другой военнослужащий на Сахалине был приговорен к 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО, мотивируя свое решение опасением за жизнь, что, по мнению суда, негативно сказалось на дисциплине в воинском коллективе.
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Военный был взят под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее другой военнослужащий на Сахалине был приговорен к 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО, мотивируя свое решение опасением за жизнь, что, по мнению суда, негативно сказалось на дисциплине в воинском коллективе.
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Елена Перлова