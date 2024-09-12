Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку к теракту

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К 16 годам колонии за подготовку к теракту приговорили жителя Севастополя, передававшего информацию представителю иностранного государства о российском военном и готовившего подрыв его машины, сообщают прокуроры Ростовской области.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.Севастопольца также судили за государственную измену. Следствие установило, что в прошлом году фигурант Владимир Пазин собирал и передавал информацию о том, где находится машина российского военного. Позже он забрал из тайника взрывчатку, чтобы установить ее и активировать. Подсудимого взяли правоохранители.
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Никита Кротов