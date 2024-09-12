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Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку к теракту

12 сентября 2024, 18:40
Фото: istockphoto/Zerbor

Фото: istockphoto/Zerbor

К 16 годам колонии за подготовку к теракту приговорили жителя Севастополя, передававшего информацию представителю иностранного государства о российском военном и готовившего подрыв его машины, сообщают прокуроры Ростовской области.


«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Севастопольца также судили за государственную измену. Следствие установило, что в прошлом году фигурант Владимир Пазин собирал и передавал информацию о том, где находится машина российского военного. Позже он забрал из тайника взрывчатку, чтобы установить ее и активировать. Подсудимого взяли правоохранители.

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#теракт
#криминал
#севастополь
#новости
Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»
12 сентября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Парень, пострадавший во время драки в Анапе, назвал «притянутым за уши фактом» слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, одна из девушек перед конфликтом назвала чеченских бойцов бегущими от ВСУ тик-токерами. Об этом он сообщил NEWS.ru, но пожелал остаться анонимным. По его словам, национального окраса и уколов в сторону кавказцев в перепалке не было.
«Ксенофобию какую-то придумали. <...> Не было никаких уколов в сторону кавказского менталитета. <...> По факту возникла перепалка, нас избили, мы ушли, а потом уже начало что-то такое в новостях появляться. Они сами тоже какие-то высказывания в наш адрес допускали», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Ранее Алаудинов заявлял, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.

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#драка
#женщина
#анапа
#конфликт
#военкор
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Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал местонахождение Прилепина у его сына
12 сентября 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Сотрудник СБУ, причастный к покушению на Захара Прилепина, узнал у его сына местонахождение отца, обманув его, позже полученная информация использовалась для подрыва автомобиля писателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение 2-го Западного окружного военного суда.
Следствие установило, что куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ Журавкин.

«Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого, скрывая свою личность, 2 января 2023 года вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, и в период с 24 апреля по 3 мая 2023 года выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — говорится в сообщении.
.
Полученную обманным путем информацию Журавкин передал Пермякову* и дал задание убить Прилепина, взорвав его машину. Пермяков* получил на Украине две тысячи долларов и 10 тысяч гривен и 3 августа 2023 года приехал в Россию. Он регулярно менял места жительства в поисках Прилепина и получал деньги от других соучастников преступления.

6 мая он совершил задуманное в поселке Пионерский Нижегородской области, подорвав автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин. Первый погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но выжил. Вскоре силовики вышли на Пермякова* и арестовали его. 12 августа признал вину.

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* внесен в России в список террористов и экстремистов
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#сбу
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На границе России и Белоруссии изъяли посылку с оружием вместо сантехники
12 сентября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

На границе России и Белоруссии изъяли посылку со стрелковым оружием и боеприпасами вместо сантехники. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики. Запрещенные предметы в отправлении обнаружили белорусские таможенники, говорится в сообщении.
«При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — указано в публикации ведомства.
Сообщается, что найти посылку удалось после того, как в Минске поймали белоруса, на чей адрес пришла посылка из России.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместила вблизи украинской границы специальные подразделения ОМОН и внутренних войск. Отмечалось, что такие меры были предприняты после анализа действий ВСУ в Курской области России.

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#белоруссия
#меры
#россия
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В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Сизову
12 сентября 2024, 15:55

Фото: istockphoto / zoka74

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Сизову. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан», — отметил источник.

Региональные СМИ сообщают, что её подозревают в мошенничестве с государственными контрактами. Сам источник агентства детали обвинений не уточнил.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение в ходе прений сторон запросило в качестве наказания 20 лет колонии для бывшего следователя Марата Тамбиева.

До этого сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подросток изнасиловал туристку на одном из популярных курортов Европы
Подросток изнасиловал туристку в городе Салоу в Испании
12 сентября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Ricky Deacon

Туристку изнасиловал 15-летний подросток из Ирландии в испанском городе Салоу, передает Belfast Live. Уточняется, что злоумышленник познакомился с будущей жертвой в пабе, которая, кстати говоря, была соотечественницей парня. Он изнасиловал ее той же ночью.
Пострадавшая пошла к полицейским, описав парня. Стражи порядка тут же взяли подростка, опасаясь, что тот сбежит от наказания. Сейчас молодой насильник содержится в центре для несовершеннолетних. Предположительно, перед судом он предстанет уже в Ирландии.

До этого сообщалось, что на одном из европейских курортов туристку на вечеринке изнасиловали восемь человек, снимая на видео происходящее. Подозреваются семеро граждан Франции и один гражданин Швейцарии в возрасте от 18 до 26 лет.

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Стала известна реакция Блиновской на арест её мужа в зоне СВО

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д мосту в Севастополе

Стали известны подробности поджога вертолета в Ноябрьске
#мир
#полиция
#испания
#европа
#изнасилование
#криминал
#подростки
#новости
#туристы
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Стала известна реакция Блиновской на арест её мужа в зоне СВО
Блиновская не стала отвечать на вопросы о данных о задержании ее мужа в зоне СВО
12 сентября 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Елена Блиновская не стала отвечать на вопросы о задержании в зоне специальной военной операции своего мужа. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский был задержан в воинской части на южнодонецком направлении. Его сослуживцы сообщили, что командование до последнего защищало право Алексея на воинскую службу, однако это не помогло.

Адвокат Блиновской заявила, что эта новость фейковая, а сама блогер отказалась отвечать на вопросы про мужа и его арест.

Напомним, что Блиновский решил отправиться на СВО добровольцем, чтобы спасти финансовое положение семьи. Сначала он служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем был переведен под село Урожайное в ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#адвокат
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#сво
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на ж/д мосту в Севастополе
12 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе местного жителя, который по заданию СБУ собирался совершить теракт на железнодорожном мосту. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, СБУ завербовала 51-летнего жителя Севастополя через мессенджер. Ему дали задание собрать информацию о военных и транспортных объектах, а после организовать взрыв на железнодорожном мосту в Севастополе.

По заданию украинского куратора мужчина изъял из тайника взрывчатку, однако попал во внимание ФСБ. Мужчину задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что специальные службы ДНР задержали жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене.

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#детский сад
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#всу
#сбу
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Стали известны подробности поджога вертолета в Ноябрьске
Губернатор Артюхов: поджегших вертолет в Ноябрьске школьников втянули в это
12 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Zeferli

Школьниками, сжегшими вертолет в Ноябрьске, управляли извне, заявил в рамках заседания окружного правительства губернатор Дмитрий Артюхов.
«Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому», — приводит слова чиновника правительственная пресс-служба в Telegram-канале.
Артюхов подчеркнул, что семиклассники были на хорошем счету. По информации правительства региона, подросткам пообещали денежную награду злоумышленники. Расследование инцидента продолжается.

Перед этим в авиакомпании UTair подтвердили журналистам РИА Новости, что на территории авиагавани в Ноябрьске произошел умышленный поджог их винтокрылой машины. Подростков госпитализировали, а вертолет восстановлению не подлежит, поскольку он полностью сгорел.

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В Москве после обыска в хостеле проверяют законность пребывания в РФ 440 мигрантов

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#мир
#россия
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#вертолёты
#новости
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В Москве после обыска в хостеле проверяют законность пребывания в РФ 440 мигрантов
12 сентября 2024, 13:34

Фото: iStock/Fedorovekb

Порядка 440 мигрантов проверяют на нарушения миграционного законодательства РФ после обыска в хостеле в Москве. Об этом сообщает столичный главк СК России.
По данным ведомства, в рамках уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества выявлен факт нарушения миграционного законодательства в хостеле на улице Профсоюзной в Москве. Силовики провели там обыск и обнаружили 439 мигрантов.

«На объекте установлено 439 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении ведомства.

Представители руководства и администрации хостела сейчас находятся в подразделении столичного СК. С ними проводятся следственные действия.

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