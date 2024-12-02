На Сахалине задержали гражданина Исландии при попытке уплыть в Японию на лодке

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Гражданина Исландии, который пытался незаконно добраться с острова Сахалин до Японии на лодке, выдворили из России. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Согласно информации ведомства, исландец был задержан сотрудниками береговой охраны РФ — он пытался незаконно пересечь морскую границу между государствами. Мужчину признали виновным в нарушении миграционного законодательства, приговорив к принудительному выдворению из страны.
Уточняется, что теперь иностранцу закрыт въезд в Россию на пять лет.
Ранее сообщалось, что мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что теперь иностранцу закрыт въезд в Россию на пять лет.
Ранее сообщалось, что мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова