На Самуи московский бизнесмен попытался сделать селфи и сорвался со скалы

06 февраля 2026, 10:26

Фото: iStock/Natalya Bosyak

На острове Самуи в Таиланде трагически погиб 35-летний бизнесмен из Москвы Ильяр Б. Мужчина пытался сделать эффектное фото на краю смотровой площадки и сорвался вниз.