На Самуи московский бизнесмен попытался сделать селфи и сорвался со скалы
На острове Самуи в Таиланде трагически погиб 35-летний бизнесмен из Москвы Ильяр Б. Мужчина пытался сделать эффектное фото на краю смотровой площадки и сорвался вниз.
Как сообщает Telegram-канал Mash, тело россиянина первыми заметили туристы под площадкой «На Пхра Лан», где он фотографировался незадолго до падения. Прибывшие спасатели констатировали смерть на месте: мужчина лежал лицом вверх с тяжелыми травмами головы и шеи, полученными при ударе о камни. В руке у него была сломанная ветка.
Рядом нашли сумку с двумя паспортами и ключом от отеля. Полиция не обнаружила следов борьбы. По версии следствия, мужчина мог сорваться со склона, когда пытался спуститься к пляжу.
