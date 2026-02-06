«Выращивал помидоры, оказались не они»: в Петергофе правоохранители обнаружили плантацию марихуаны
Полицейские задержали двоих жителей Петергофа у дома на улице Ионинской. При обыске у них обнаружили 21 куст конопли, почти 7 килограмм марихуаны, а также оборудование для выращивания и упаковки.
Один из задержанных заявил силовикам, что выращивал помидоры, «но скорее всего, оказались не они» — у него нашли 16 кустов конопли. Второй фигурант рассказал, что разводил растение «для хобби».
Как отметили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу, обоих отправили под стражу по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас правоохранители ищут других участников преступной группы.
