«Выращивал помидоры, оказались не они»: в Петергофе правоохранители обнаружили плантацию марихуаны

06 февраля 2026, 10:15

В Петергофе мужчины под видом помидор выращивали марихуану

Фото: iStock/Aleksandr_Kravtsov

Полицейские задержали двоих жителей Петергофа у дома на улице Ионинской. При обыске у них обнаружили 21 куст конопли, почти 7 килограмм марихуаны, а также оборудование для выращивания и упаковки.