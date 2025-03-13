На серпуховского маньяка завели новое уголовное дело

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Приволжский суд Казани начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении «серпуховского маньяка» Олега Салтруковича — об угрозе применения насилия к представителю власти. Об этом сообщает «Татар-информ».
Как выяснило издание, следствие считает, что в 2021 году заключенный отправил письмо с угрозами расправиться с помощником прокурора в Приволжской райпрокуратуре, а также письмо с угрозами убийством, адресованные судье.
Старт судебного следствия неоднократно откладывался из-за того, что Салтрукович, будучи уроженцем Белоруссии, требовал предоставить переводчика, чтобы таким образом, вероятно, затянуть процесс.
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Старт судебного следствия неоднократно откладывался из-за того, что Салтрукович, будучи уроженцем Белоруссии, требовал предоставить переводчика, чтобы таким образом, вероятно, затянуть процесс.
«Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в консульстве Белоруссии пояснили, что в стране официально признаны два языка — русский и белорусский, поэтому оказать помощь с переводом для суда они не могут, равно как и признать обоснованными претензии Салтруковича», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев