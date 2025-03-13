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«Жив и здоров, как всегда недоволен»: адвокат опроверг самоубийство Игоря Стрелкова

Адвокат Молохов опроверг сообщения о самоубийстве Игоря Стрелкова
Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Адвокат Александр Молохов опроверг сообщения о самоубийстве его клиента, бывшего главы Министерства обороны ДНР Игоря Стрелкова. По его словам, Стрелков жив и здоров, по-прежнему находится в колонии.
«По состоянию на час дня, когда я был у него в колонии, он был жив и здоров, хотя, как всегда, был чем-то недоволен», — поделился адвокат в беседе с RT.
Молохов добавил, что приезжал к начальнику колонии, поздравлял его с днем сотрудника уголовно-исполнительной системы. В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат посоветовал поменьше обращать внимание на заявления иноагента Александра Невзорова.
«Все было спокойно, вокруг вовсю наливали. Гиркин собирался в баню и не собирался покончить жизнь самоубийством. Советую поменьше слушать господина Невзорова», — подчеркнул юрист.
Фейк о смерти Стрелкова распространил иноагент Александр Невзоров* в Telegram. К публикации он приложил фото 2016 года, не имеющее никакого отношения к Стрелкову, а также якобы предсмертную записку.

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* Невзоров А.Г. признан СМИ — иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.
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112: В Махачкале БТР раздавил легковой автомобиль вместе с водителем
13 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/ Aleksei Andreev

В Махачкале бронетранспортер (БТР) раздавил машину «Лада». Водитель легкового автомобиля погиб, сообщил Телеграм-канал «112».
По информации Baza, инцидент происзошел на Карабудахкентском шоссе.

«Лада» остановилась у пешеходного перехода, а водитель БТР не заметил легковой автомобиль и буквально переехал машину.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и военной полиции. Причины дорожно-транспортного происшествия еще уточняются.

Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.

Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.

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«Международный розыск и арест имущества»: юрист раскрыл, что грозит стримеру Меллстрою
Юрист Русяев: Меллстрою может грозить международный розыск и арест имущества
13 марта 2025, 16:25

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Стримеру Меллстрою может грозить международный розыск и арест имущества, если обвинения в уклонении от налогов и легализации денежных средств подтвердятся. Об этом заявил юрист Илья Русяев.
По его словам, стримеру и его семье могут заморозить активы уже на стадии предварительного расследования — автомобили и недвижимость, купленные за криптовалюту и оформленные на третьих лиц.
«Семья Меллстроя уже покинула Россию, что может повлиять на ход расследования. В случае признания их уклоняющимися от следствия суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск. Однако даже если обвиняемые не вернутся в страну, имущество, оставшееся на территории РФ, все равно может быть изъято», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Русяев добавил, что сейчас судьба Меллстроя и его родни зависит от результатов расследования. Если обвинения подтвердятся, он может потерять все материальное имущество в России и попасть под уголовное преследование.

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«Душил голыми руками и выбрасывал»: в российском регионе задержали живодера
В российском регионе поймали мужчину, задушившего двух щенков
13 марта 2025, 16:01

Фото: istockphoto/Alexander Kuzmin

В Таштаголе полицейские задержали 41-летнего мужчину, который задушил двух щенков и выбросил в мусорный контейнер, и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД России. Мужчина, как отмечается, подобрал с улицы беременную собаку, которая у него дома ощенилась.
«Накануне, распивая со знакомым спиртные напитки, злоумышленник решил, что щенята ему надоели, задушил двух щенков и выбросил в мусорный контейнер. Полицейские изъяли трупы животных. Оставшихся пятерых щенков забрала сестра злоумышленника, а взрослая собака убежала от него на улицу», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Тем временем столичные спасатели вызволили из западни собаку, которая упала в Москву-реку, а после угодила в коллектор. Как сообщает АГН «Москва», животное вернули хозяйке.
«Уточняется, что собаку доставили на станцию, отогрели и передали хозяйке. В департаменте рекомендуют не спускать питомцев с поводка во время прогулки вблизи водоемов», — пишет агентство.
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Блогер-трансгендер* напал с ножом на мать и подругу в Ленобласти
13 марта 2025, 15:02

Фото: iStock/zoka74

В Мурино Ленинградской области разыскивают блогер-трансгендера*, который напал с ножом на мать и подругу, пишет Mash.
Согласно сообщению, 24-летняя Лана была Антоном*, но полтора года назад парень сменил пол* и с тех пор снимает видео про свой переход*.

12 марта Лана напала с ножом на свою мать и подругу, после чего убежала, а пострадавшие вызвали скорую. Обе сейчас находятся в больнице со множественными ножевыми ранениями. У матери Ланы диагностировали тяжёлые ранения шеи и туловища, она в реанимации. У подруги — колото-резаные раны грудной клетки, спины и плеча.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемую. Отмечается, что перед нападением девушка находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии.

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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
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В Челябинской области ребенок умер от передозировки наркотиков, которые ему колола мать
13 марта 2025, 13:48

Фото: iStock/ burcu saritas

В Челябинской области ребенок умер от передозировки наркотиков, сообщил Телеграм-канал Baza.
В конце января 31-летняя Екатерина Короткова опубликовала пост с фотографией ребенка в группе памяти Миасса — тогда умер ее двухлетний сын.

«Сегодня скоропостижно ушёл из жизни любимый сыночек, мой ангелочек!», — написала Екатерина.

Оказалось, что малыш умер из-за передозировки наркотиков. Местный Следственный комитет выяснил, что Короткова систематически колола сыну смесь из веществ, чтобы мальчик не шумел и не плакал.

Ранее сообщалось, что бывшая проститутка нашла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире в Питере. Отмечалось, что 59-летняя Галина ранее привлекалась по статье за проституцию.

Женщина проживает в коммунальной квартире с 67-летней соседкой. Женщины постоянно ссорились и даже дрались, а Галина два раза обращалась в полицию с побоями.

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