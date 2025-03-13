«Жив и здоров, как всегда недоволен»: адвокат опроверг самоубийство Игоря Стрелкова

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Адвокат Александр Молохов опроверг сообщения о самоубийстве его клиента, бывшего главы Министерства обороны ДНР Игоря Стрелкова. По его словам, Стрелков жив и здоров, по-прежнему находится в колонии.
«По состоянию на час дня, когда я был у него в колонии, он был жив и здоров, хотя, как всегда, был чем-то недоволен», — поделился адвокат в беседе с RT.Молохов добавил, что приезжал к начальнику колонии, поздравлял его с днем сотрудника уголовно-исполнительной системы. В разговоре с «Газетой.Ru» адвокат посоветовал поменьше обращать внимание на заявления иноагента Александра Невзорова.
«Все было спокойно, вокруг вовсю наливали. Гиркин собирался в баню и не собирался покончить жизнь самоубийством. Советую поменьше слушать господина Невзорова», — подчеркнул юрист.Фейк о смерти Стрелкова распространил иноагент Александр Невзоров* в Telegram. К публикации он приложил фото 2016 года, не имеющее никакого отношения к Стрелкову, а также якобы предсмертную записку.
Читайте также:
УФСИН по Кировской области опровергла фейки о смерти Игоря Стрелкова
«Не исправился»: Суд отказал Стрелкову в освобождении из-за плохой характеристики из ИК №5
Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии
* Невзоров А.Г. признан СМИ — иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.
Данил Пономарев