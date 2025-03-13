«Жив и здоров, как всегда недоволен»: адвокат опроверг самоубийство Игоря Стрелкова

В Таштаголе полицейские задержали 41-летнего мужчину, который задушил двух щенков и выбросил в мусорный контейнер, и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД России. Мужчина, как отмечается, подобрал с улицы беременную собаку, которая у него дома ощенилась.