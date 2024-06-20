На севере Москвы дерево насмерть придавило мужчину

Фото: iStock/Антон Вахрушев
Сильный ветер обрушил дерево на прохожего недалеко от парка «Дубки» на севере Москвы, мужчина скончался на месте, сообщает Mash со ссылкой на оперативные службы.
Трагедия произошла на Ивановской улице в районе дома номер 3, где на прохожего обвалилось дерево. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой.
Накануне, МЧС предупредило об ожидаемой 20 июня грозе, ливне и мощном ветре с порывами до 23 м/с.
Читайте также
В российском городе ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала
В Москве ребёнок едва не погиб из-за включённого миксера
В Солнечногорске спасатели помогли девочке, на которую упало дерево
Накануне, МЧС предупредило об ожидаемой 20 июня грозе, ливне и мощном ветре с порывами до 23 м/с.
«С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — заявило ведомство.
Читайте также
В российском городе ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала
В Москве ребёнок едва не погиб из-за включённого миксера
В Солнечногорске спасатели помогли девочке, на которую упало дерево
Олег Дикий