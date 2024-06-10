В Москве ребёнок едва не погиб из-за включённого миксера

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Миксер намотал волосы девятилетней девочки. Инцидент произошел в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что ЧП произошло в квартире на улице Белозерской. Родители вызвали спасателей, которые освободили девочку с помощью гидравлических кусачек. Миксер содрал кожу на голове ребенка. Спасатели обработали рану. Жизни девочки ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что медведь вломился в дом к женщине и съел ее. Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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