В российском городе ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала

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Мальчик скончался от падения на голову мангала во Владивостоке, сообщается в прокуратуре региона.
По утверждению родителей, ребенок уронил металлический мангал и скончался от полученной черепно-мозговой травмы.
По предварительной информации, трагедия произошла в доме, который арендовала семейная пара иностранных граждан с сыном.
Ранее в Сочи шестилетний ребенок погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте.
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По предварительной информации, трагедия произошла в доме, который арендовала семейная пара иностранных граждан с сыном.
Ранее в Сочи шестилетний ребенок погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте.
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Александр Климов